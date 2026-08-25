Nuevo golpe al bolsillo: en septiembre habrá un nuevo aumento en el tren, subte y colectivos

El mes de septiembre llegará con un nuevo aumento en el trasporte público y a la grave crisis económica se sumará una nueva para los usuarios que ya decidió disminuir el uso del servicio.
A partir del 1 de septiembre los diferentes medios de transporte, tanto de provincia como de Capital actualizarán nuevamente sus tarifas del 4,3%, como máximo.
El mes de septiembre llegará con un nuevo aumento en el trasporte público y a la grave crisis económica se sumará una nueva para los usuarios que ya decidió disminuir el uso del servicio.
El golpe al bolsillo no hará distinción y desde el martes 1 de septiembre se percibirá un aumento de 4,3%, como máximo, en lo que serán los colectivos de provincia de Buenos Aires y Capital, y los subtes del barrio porteño. Por su parte, los trenes sufrirán el último incremento estipulado en casi el 15%.
El nuevo esquema tarifario del subte en la Ciudad de Buenos Aires será de 4%. Y se seguirá manteniendo los beneficios de la Tarifa Social y estudiantil. Aunque, desde el inicio de agosto, la combinación del tren con el subte quedó completamente excluida del esquema de la Red SUBE que beneficiaba con ciertos descuentos en la utilización seguidas de ambos transportes.
Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2541,10 para el subte y de $975,54, para el premetro.
De igual modo, continúa vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, con descuentos de 20%, 30% y 40% cuando los usuarios superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.
A la espera de la oficialización por parte de las respectivas jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,1%; mientras que en la provincia de Buenos Aires, el ajuste será de 4,3%.
Para viajar en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño, los valores cambiarán:
El nuevo cuadro tarifario de las líneas numeradas del 200 en adelante cambiarán de:
En lo que será el último tramo de esquema de actualización autorizado por el Gobierno nacional, el incremento será del 14,29% y alcanzará los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.
De esta manera, pasará el mínimo de $420 a $480 para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada.