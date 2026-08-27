27 de agosto de 2026 Inicio
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Caos de tránsito entre Floresta y Caballito por barreras bajas del ferrocarril Sarmiento

Fallas en los pasos a nivel que conectan al sur y el norte de la Ciudad generaron complicaciones en la circulación luego de que un transformador fallara por un intento de robo de cables.

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El ferrocarril Sarmiento viene experimentando varios incidentes en el último tiempo.

El ferrocarril Sarmiento viene experimentando varios incidentes en el último tiempo.

El entorno del ferrocarril Sarmiento experimentó una mañana caótica este jueves: una mujer fue víctima de un incidente en la mañana del jueves en una formación en la estación Caballito, sobre la vía sentido a Once, en un contexto de demoras y barreras bajas que complicaron el tránsito en Flores y Floresta.

El incidente ocurrió en la estación Río de Janeiro de la Línea A.
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En un inicio, se había informado que el hecho en Caballito se había tratado de un arrollamiento, pero luego desde el SAME explicaron que la víctima, de 66 años, fue empujada hacia el interior de una formación, lo que le provocó varias lesiones. Fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Durand con traumatismo de cadera y probable fractura de un miembro inferior.

En tanto, aún restan conocerse mayores precisiones sobre cómo ocurrió el hecho y en qué circunstancias fue empujada.

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