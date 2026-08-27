Caos de tránsito entre Floresta y Caballito por barreras bajas del ferrocarril Sarmiento Fallas en los pasos a nivel que conectan al sur y el norte de la Ciudad generaron complicaciones en la circulación luego de que un transformador fallara por un intento de robo de cables. Por Agregar C5N en









El ferrocarril Sarmiento viene experimentando varios incidentes en el último tiempo.

El entorno del ferrocarril Sarmiento experimentó una mañana caótica este jueves: una mujer fue víctima de un incidente en la mañana del jueves en una formación en la estación Caballito, sobre la vía sentido a Once, en un contexto de demoras y barreras bajas que complicaron el tránsito en Flores y Floresta.

En un inicio, se había informado que el hecho en Caballito se había tratado de un arrollamiento, pero luego desde el SAME explicaron que la víctima, de 66 años, fue empujada hacia el interior de una formación, lo que le provocó varias lesiones. Fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Durand con traumatismo de cadera y probable fractura de un miembro inferior.

En tanto, aún restan conocerse mayores precisiones sobre cómo ocurrió el hecho y en qué circunstancias fue empujada.

#EstadoDelServicio



El #TrenSarmiento continúa con demoras por problemas técnicos. 08:45 h https://t.co/UOwG6IfQZs — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) August 27, 2026 Caos en el tránsito por las barreras del ferrocarril Sarmiento: no funcionan en Flores y Floresta