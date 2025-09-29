29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mañana de incendios en la Ciudad: el SAME atendió a tres personas

Uno de los operativos de Bomberos se desplegó en Mataderos, en una vivienda particular, y otro en un estudio de grabación en San Nicolás. Hubo cortes totales y complicaciones en el tránsito.

Por
El operativo en Mataderos

El operativo en Mataderos, sobre Andrés Bianchi al 7400.

X @MarceloBaio2

Dos incendios se registraron este lunes por la mañana en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, uno en Mataderos y otro en San Nicolás, lo que motivó la intervención del SAME y Bomberos y generó cortes totales en el tránsito hasta que se contuvieron las llamas.

Te puede interesar:

El abogado de la familia de Morena también descartó la teoría de Pequeño J: "La mamá tiene otra hipótesis"

El primero de los incidentes ocurrió alrededor de las 5:30 en una vivienda particular de la calle Andrés Bianchi al 7.400, entre Saladillo y la colectora de General Paz, en Mataderos. Allí se desplegaron seis unidades del SAME y se interrumpió momentáneamente el tránsito.

Los profesionales de la salud atendieron a tres personas adultas, dos de las cuales fueron asistidas en el lugar. La tercera, que sufrió quemaduras en el rostro, fue trasladada al Hospital Santojanni. El incendio ya fue controlado y el tránsito volvió a habilitarse en la zona.

Embed

El segundo de los incendios se generó alrededor de las 7 en un estudio de grabación ubicado sobre San Martín entre Perón y Sarmiento, en el barrio porteño de San Nicolás. Los Bomberos cortaron el tránsito y necesitaron cortar la persiana del edificio para ingresar a combatir las llamas.

El SAME también se desplegó de manera preventiva, aunque en ese momento no había personas dentro del estudio. El fuego ya fue controlado y se volvió a habilitar la circulación sobre San Martín.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La dueña del lugar y una empleada fueron demoradas y luego liberadas

Trágico incendio en un geriátrico en Junín: murieron cuatro personas

Sotacuro había sido arrestado en la localidad boliviana de Villazón, luego de haber cruzado la frontera desde Jujuy para darse a la fuga.

Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a Buenos Aires al quinto detenido

Sabrina aseguró que no cree en los avances de la investigación.

La mamá de Morena desestimó la autoría de "Pequeño J" y aseguró que "agarraron a cuatro perejiles"

Pequeño J, apuntado como quien ordenó el triple crimen en Florencio Varela.

Triple femicidio en Florencio Varela: dieron detalles sobre cómo operan los narcos peruanos

play

Triple femicidio en Florencio Varela: el detenido acusado de cavar el pozo habría hablado con C5N

play

Reprimieron a la mamá de una de las víctimas del triple femicidio tras la marcha de Ni una menos

Rating Cero

La actriz confesó que su interpretación fue un trabajo de empatía más que de actuación.

La impresionante transformación de Flor Peña para una producción de Netflix

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.
play

No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Tini volvió a sorprender con un nuevo look.

El look urbano de Tini Stoessel que fue furor: le dio el toque con unos borcegos divinos

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.

Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

últimas noticias

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Hace 15 minutos
Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Hace 29 minutos
play

Kicillof catalogó el triple crimen de Varela como un "narcofemicidio": "Es un hecho federal"

Hace 40 minutos
La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.

Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

Hace 45 minutos
Lewis Hamilton confirmó que Roscoe murió el domingo 28 de septiembre tras 4 días internado

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Hace 52 minutos