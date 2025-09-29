Mañana de incendios en la Ciudad: el SAME atendió a tres personas Uno de los operativos de Bomberos se desplegó en Mataderos, en una vivienda particular, y otro en un estudio de grabación en San Nicolás. Hubo cortes totales y complicaciones en el tránsito. Por







El operativo en Mataderos, sobre Andrés Bianchi al 7400. X @MarceloBaio2

Dos incendios se registraron este lunes por la mañana en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, uno en Mataderos y otro en San Nicolás, lo que motivó la intervención del SAME y Bomberos y generó cortes totales en el tránsito hasta que se contuvieron las llamas.

El primero de los incidentes ocurrió alrededor de las 5:30 en una vivienda particular de la calle Andrés Bianchi al 7.400, entre Saladillo y la colectora de General Paz, en Mataderos. Allí se desplegaron seis unidades del SAME y se interrumpió momentáneamente el tránsito.

Los profesionales de la salud atendieron a tres personas adultas, dos de las cuales fueron asistidas en el lugar. La tercera, que sufrió quemaduras en el rostro, fue trasladada al Hospital Santojanni. El incendio ya fue controlado y el tránsito volvió a habilitarse en la zona.

Embed Incendio en una vivienda de Andrés Bianchi 7400, entre Saladillo y colectora Gral. Paz, #Mataderos. Bomberos trabajan en el lugar. SAME con 6 unidades asiste a los afectados.

Tres pacientes adultos asistidos pic.twitter.com/V90ZmzZWtO — christian baglietto (@bagliettoc) September 29, 2025

El segundo de los incendios se generó alrededor de las 7 en un estudio de grabación ubicado sobre San Martín entre Perón y Sarmiento, en el barrio porteño de San Nicolás. Los Bomberos cortaron el tránsito y necesitaron cortar la persiana del edificio para ingresar a combatir las llamas.