Mañana de incendios en la Ciudad: el SAME atendió a tres personas

Dos incendios se registraron este lunes por la mañana en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, uno en Mataderos y otro en San Nicolás, lo que motivó la intervención del SAME y Bomberos y generó cortes totales en el tránsito hasta que se contuvieron las llamas.
El primero de los incidentes ocurrió alrededor de las 5:30 en una vivienda particular de la calle Andrés Bianchi al 7.400, entre Saladillo y la colectora de General Paz, en Mataderos. Allí se desplegaron seis unidades del SAME y se interrumpió momentáneamente el tránsito.
Los profesionales de la salud atendieron a tres personas adultas, dos de las cuales fueron asistidas en el lugar. La tercera, que sufrió quemaduras en el rostro, fue trasladada al Hospital Santojanni. El incendio ya fue controlado y el tránsito volvió a habilitarse en la zona.
El segundo de los incendios se generó alrededor de las 7 en un estudio de grabación ubicado sobre San Martín entre Perón y Sarmiento, en el barrio porteño de San Nicolás. Los Bomberos cortaron el tránsito y necesitaron cortar la persiana del edificio para ingresar a combatir las llamas.
El SAME también se desplegó de manera preventiva, aunque en ese momento no había personas dentro del estudio. El fuego ya fue controlado y se volvió a habilitar la circulación sobre San Martín.