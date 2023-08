El abogado de L-Gante confirmó que "en cualquier momento" saldrá en libertad

En referencia a como encontró la causa al momento de hacerse cargo del expediente la describió como “totalmente acéfala”. “No había un trabajo hecho, no había testigos, no había nada”, agregó.

L-GANTE

En esa misma línea, remarcó: “Habia alguien que había descripto un hecho y claramente la fiscalía al no tener defensa, o al no tener alguien que diga, no no fue de esta manera, van para adelante con los tiempos procesales y lo procesaron”.

Luego fue concreto al referirse sobre los plazos de su libertad y sostuvo que “no se si hoy, pero en el transcurso de la semana seguramente Elián saldrá en libertad”.

Embed

“A partir de mi intervención, de mi estudio, empezamos a aportar testimonios, situaciones, a ilustrar el cuadro al juez y al fiscal y al juez sobre que era en verdad lo que había pasado. Ayer se terminó definiendo esto, en términos un poco burdos como una pelea de borrachos que hace 90 días que lo tiene preso a Lgante”, concluyó.