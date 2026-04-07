7 de abril de 2026 Inicio
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Así es Alter do Chão, la playa de Brasil que está cerca del Amazonas y es un destino único

Un rincón poco explorado que ofrece paisajes únicos en Sudamérica. Ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con el entorno.

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Uno de los rincones más llamativos de Brasil.

Uno de los rincones más llamativos de Brasil.

Visit Brasil
  • Un destino amazónico que sorprende con playas de agua dulce y arena blanca
  • Conocido como el “Caribe Brasileño” por la claridad de sus aguas y su entorno natural
  • Ofrece actividades como paseos fluviales, caminatas y contacto con la biodiversidad
  • Se ubica en Pará, cerca de Santarém, y permite una experiencia turística diferente

Alter do Chão se presenta como uno de los rincones más llamativos de Brasil por su particular paisaje, donde la selva amazónica convive con playas de agua dulce. Este destino, todavía poco explorado por el turismo masivo, se destaca por su entorno natural y su tranquilidad.

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Brasil es reconocido por su variedad de escenarios, que van desde grandes ciudades hasta ricos espacios naturales. Dentro de esa diversidad, existen lugares que ofrecen una experiencia distinta, lejos de los circuitos tradicionales y con un contacto más directo con el ambiente.

En ese sentido, este pequeño pueblo amazónico logra llamar la atención por su mezcla de paisajes y propuestas, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un mismo lugar.

Alter do Chao

Cómo es Alter do Chão, la playa brasileña ideal para visitar en 2026

Ubicado en el estado de Pará y perteneciente a Santarém, este destino se encuentra a orillas del río río Tapajós. Su entorno se caracteriza por la presencia de selva y una biodiversidad propia de la región amazónica, lo que le aporta un valor diferencial dentro del mapa turístico del país.

Una de sus principales particularidades es la transformación del paisaje según la época del año. Entre agosto y enero, el nivel del agua desciende y aparecen extensas playas de arena blanca con aguas transparentes, ideales para descansar. En cambio, durante los meses de lluvias, el entorno cambia y se vuelve propicio para la observación de fauna como aves y monos.

Alter do Chao

La playa principal, conocida como Ilha do Amor, es uno de los puntos más visitados. En ese lugar se pueden realizar excursiones por la selva, paseos en canoa y actividades como senderismo, pesca deportiva o rapel. Además, el destino permite recorrer sus paisajes y conectar con la naturaleza de forma directa.

El acceso más sencillo es desde Santarém, a unos 40 kilómetros de distancia. Se puede llegar por la carretera PA-457 en auto o mediante servicios de autobús con salidas frecuentes, lo que hace más fácil la llegada a este enclave amazónico que destaca por su entorno natural y su propuesta turística.

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