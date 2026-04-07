Una actriz de renombre en Hollywood recibió un diagnóstico que lo cambió todo: de quien se trata La modificación no fue repentina, sino el resultado de años de lidiar con las exigencias físicas y mentales de una carrera de alto perfil. Por + Seguir en







Ella se encuentra hoy en una etapa de transformación que prioriza el bienestar físico por sobre el éxito comercial Marvel Studios

La "actualización sobre su contusión" fue una respuesta directa a los miles de seguidores que preguntaban por su salud.





La actriz admitió sentir un declive en sus funciones mentales, algo que ahora tiene una explicación médica clara.

Evangeline Lilly confirmó que padece una lesión cerebral traumática (TBI). Los escaneos mostraron que casi todas las áreas de su cerebro funcionan a un nivel menor al normal.

La actriz asegura que esta condición la ayudó a ir más despacio y tener un cierre de año más tranquilo. Esta situación refuerza su decisión de hace un año de dejar la actuación. La industria del entretenimiento en Hollywood suele proyectar una imagen de invulnerabilidad, pero detrás de las luces y las cámaras, muchas estrellas atraviesan procesos personales que redefinen sus prioridades de vida. Recientemente, el nombre de Evangeline Lilly ha vuelto a cobrar protagonismo, no por el anuncio de una nueva superproducción de Marvel, sino por la valentía con la que ha compartido cómo un diagnóstico de salud; un proceso que la llevaron a alejarse de la actuación.

El impacto de su historia ha generado una ola de empatía entre sus seguidores y colegas, quienes ven en ella una referente de autenticidad en un medio a menudo artificial. Al compartir su vulnerabilidad, Lilly ha logrado humanizar la figura de la "superheroína", recordando que debajo del traje de látex hay una persona que eligió su paz mental por encima de los contratos millonarios.

Cuál fue el diagnóstico que cambió la vida de Evangeline Lilly -Evangeline Lilly - diagnóstico Con la franqueza que la caracteriza, Evangeline ha compartido una actualización de salud que ha impactado profundamente en Hollywood. Tras un periodo de incertidumbre y diversos estudios médicos, la actriz de Lost y Ant-Man confirmó que los resultados de sus escaneos cerebrales revelan una lesión cerebral traumática (TBI).

Según sus propias palabras, este diagnóstico explica el deterioro cognitivo que venía experimentando y que, en un principio, sospechaba que podía estar vinculado únicamente a la perimenopausia. Los exámenes médicos indicaron que casi todas las áreas de su cerebro están funcionando a una capacidad reducida, una noticia que la artista ha recibido con una notable entereza y serenidad.

A pesar de la gravedad de la situación, Lilly ha decidido darle una lectura positiva a este "freno" en su vida. Aseguró que este declive cognitivo la ha obligado a bajar el ritmo, permitiéndole transitar el final del año 2025 con una calma que antes no conocía. Aunque tiene por delante un extenso proceso de rehabilitación para intentar recuperar funciones cerebrales, su mensaje no es de derrota, sino de gratitud.