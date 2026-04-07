La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La cantante luce en su brazo izquierdo un escudo del club con las siglas G.A.Y. en lugar de C.A.I., lo que significó que miles de hinchas la insultaran y hasta amenazaran de muerte.

La cantante Marilina Bertoldi explicó la razón detrás de su tatuaje viral, el escudo de Independiente con las siglas G.A.Y. en vez de C.A.I. , y volvió a encender la polémica. La artista confesó no saber que se trataba de algo relacionado con el fútbol y que más bien lo vio como un apoyo a la comunidad LGBTQ+.

La intérprete de La casa de A se había viralizado en redes sociales en febrero tras mostrar su polémico tatuaje, lo que le granjeó el odio de cientos de hinchas del Rojo, con miles de insultos y hasta amenazas de muerte .

Después de una presentación musical en Baradero, en una entrevista con el periodista Gabriel Sotelo, Bertoldi calificó su tatuaje como "la cosa más estúpida" que hizo en su vida , y admitió que no pensó ni averiguó mucho sobre el origen de la imagen que ahora luce en su brazo izquierdo.

" Un día yo estaba en WhatsApp y me llegó un sticker... Yo no soy futbolera, nadie alrededor mío es futbolero. Y era como un escudo de un club de fútbol que decía 'GAY' . Y era rosa, como mi tatuaje. Entonces un día dije: 'Tengo libre la tarde, voy y me lo hago con mi amiga'. Mi amiga, tampoco futbolera, me dice: '¡Qué divertido!'. Me lo tatuó... muy visible, by the way", explicó.

Este chiste entre amigas desembocó en una andanada de mensajes de odio después que descubrieron que se trataba de un escudo modificado, una vez que su amiga presumió el tatuaje en sus redes.

"Entonces era gente amenazándome de muerte y gente de Racing diciéndome: 'Te amo'. Me metí en una polémica que no entendía, como una estúpida. Es la cosa más estúpida que hice en mi vida", lamentó. "A los hombres del fútbol, aparentemente, no les gusta la homosexualidad, no sabía. No es un buen match", ironizó.

A pesar de que pensó en borrárselo o taparlo con otro diseño, la cantante aseguró que no se arrepiente de llevar ese escudo en la piel: "Por momentos me siento un poco insegura en la calle, pero lo voy a seguir llevando con orgullo. Pero no era mi intención hacer lo que pasó. No soy de Independiente, no soy de Racing, no soy nada. Solo es a favor de la comunidad LGBT".

"Soy gay, eso es lo que quería decir. Así que, bueno... no importa. Yo sé que es una estupidez, yo lo sé muy bien. Me sentí muy avergonzada. Antes de que se cumplieran 24 horas de este tatuaje, yo ya estaba averiguando para sacármelo porque me asusté mucho, obviamente", confesó.