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La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

Nuevos personajes, más acción y una historia centrada en el boxeo clandestino se puede observar en la plataforma de streaming.

También se suman figuras como Huh Joon-ho

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 

La popular serie coreana Sabuesos ha regresado a la plataforma Netflix con su esperada segunda temporada, estrenada el pasado 3 de abril de 2026.

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
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Tras el éxito de su primera entrega, la producción vuelve con una historia más ambiciosa, nuevos personajes y una trama que eleva el nivel de peligro para sus protagonistas. El regreso ha sido bien recibido por los seguidores del K-drama, quienes esperaban continuar la historia de los jóvenes boxeadores que conquistaron al público.

La narrativa mantiene el enfoque en la acción, pero también profundiza en temas como la lealtad, la ambición y los riesgos del mundo ilegal. Uno de los puntos fuertes de esta nueva temporada es el regreso de sus personajes principales.

Sinopsis de Sabuesos, la serie que tiene su segunda temporada estreno en Netflix

La nueva temporada se sitúa tres años después de los eventos ocurridos en la primera parte. En esta ocasión, los protagonistas se enfrentan a una amenaza mayor: una organización internacional vinculada al boxeo clandestino, que opera con grandes sumas de dinero y poder. De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia sigue a dos jóvenes boxeadores que hacen equipo para sobrevivir y proteger a las personas que les importan:

“Dos jóvenes boxeadores hacen equipo y arriesgan su vida para proteger a sus seres queridos”.

Uno de los aspectos más destacados de Sabuesos 2 es el incremento en las escenas de acción. La serie apuesta por combates más elaborados, coreografías intensas y un ritmo narrativo más acelerado. El enfoque en el boxeo clandestino añade un nivel de crudeza que eleva la apuesta de la producción, mostrando un entorno más peligroso y competitivo.

Este cambio ha sido una de las principales razones por las que la nueva temporada ha generado expectativa entre los seguidores.

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Tráiler de Sabuesos

Embed - Sabuesos: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Sabuesos

El actor Woo Do-hwan vuelve a interpretar a Kim Geon-woo, mientras que Lee Sang-yi retoma su papel como Hong Woo-jin.

La química entre ambos personajes fue clave en la primera temporada, y en esta nueva entrega se mantiene como uno de los elementos centrales de la historia. Su evolución personal y profesional será parte fundamental del desarrollo de la trama.

La segunda temporada también destaca por la incorporación de nuevos actores que amplían el universo de la serie. Entre ellos se encuentra el cantante y actor Rain (Jung Ji-hoon), quien da vida a un personaje clave dentro de la organización criminal.

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. Estas incorporaciones permiten explorar distintas facetas del conflicto y aumentar la tensión en cada episodio.

sabuesos 2
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