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Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

En “Eat Pray Bark”, película alemana de Netflix, cinco dueños de perros excéntricos buscan apoyo para sus amigos de cuatro patas.

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.

Cinco peculiares dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos de cuatro patas en “Come, reza, ladra” (“Eat Pray Bark” en su idioma original). Cuando los perros se niegan a obedecer a su dueño, estos buscan una solución desesperada: el retiro del gurú canino Nodon (Rúrik Gíslason) en los idílicos Alpes austriacos. Sin embargo, una vez que el adiestrador intenta orientar a los humanos con métodos poco convencionales, queda claro que los que necesitan entrenamiento no son sus caninos. Entonces, ¿Cuándo se estrenará la nueva película alemana de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal? Te lo contamos todo en esta nota.

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La producción cinematográfica alemana “Come, reza, ladra”, cada uno de los protagonistas lidia con diferentes problemas con sus preceptivos perros, pero gran parte del problema son ellos mismos, ya que transmiten sus miedos e inseguridades a sus amigos caninos. Nodon les ofrece una forma de superar esas dificultades.

“Come, reza, ladra” se estrenó el miércoles 1 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto para ver la nueva comedia alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Sinopsis de Comer, rezar, ladrar, la película estreno de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en esta disparatada comedia, cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol.

El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero ha adoptado a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy. Nodon intenta reconducir la situación con técnicas poco habituales, pero pronto queda claro que quienes realmente necesitan ayuda no son los perros, sino sus amos.”

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Tráiler de Comer, rezar, ladrar

Embed - COME, REZA, LADRA | TRAILER ESPAÑOL | 1 Abril/26 - NETFLIX

Reparto de Comer, rezar, ladrar

  • Alexandra Maria Lara como Urschi
  • Devid Striesow como Helmut
  • Anna Herrmann como Babs
  • Doga Gürer como Ziggy
  • Rúrik Gíslason como Nodon
  • Kerim Waller como Hakan

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller. Mientras que Viola Jäger y Marina Schiller se desempeñan como productores.

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