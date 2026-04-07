Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

Las primeras imágenes de Daredevil: Born Again T3 confirman el regreso de Luke Cage e Iron Fist, la reunión de los Defenders ya está en marcha.

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora.

El universo callejero de Marvel acaba de dar un golpe sobre la mesa . Las primeras imágenes del rodaje de Daredevil: Born Again temporada 3 han confirmado algo que llevaba tiempo flotando en el ambiente: Luke Cage e Iron Fist están de vuelta . Y no como un simple cameo, sino como parte de un reencuentro que muchos llevaban años esperando.

Lo que parecía un rumor insistente ya es una realidad . Mike Colter y Finn Jones han sido vistos en el set, lo que apunta directamente a una reunión de los Defenders junto a Charlie Cox y Krysten Ritter . Y esto, para cualquier seguidor del rincón más urbano de Marvel, no es una noticia cualquiera.

Durante años, Daredevil: Born Again ha sido vista como la gran oportunidad de Marvel Studios para recuperar el tono más crudo y cercano de sus héroes de barrio. Ahora, con Luke Cage e Iron Fist oficialmente en el rodaje , esa apuesta sube varios niveles.

Mike Colter vuelve como Luke Cage , el héroe de Harlem con piel impenetrable y una presencia imponente que siempre ha funcionado como el músculo del equipo. Por su parte, Finn Jones retoma el papel de Danny Rand, el Iron Fist, un luchador con habilidades místicas capaz de canalizar una energía devastadora a través de su puño.

Ambos personajes protagonizaron sus propias series en Netflix antes de coincidir en The Defenders (2017) , una miniserie que no terminó de convencer en su trama general, pero que dejó algo muy claro: la química entre sus protagonistas funcionaba . Y mucho.

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Lo interesante aquí no es solo el regreso de estos personajes, sino el momento en el que se produce. Han pasado casi diez años desde aquella primera reunión de los Defenders, y el contexto ahora es completamente distinto.

Charlie Cox regresa como Matt Murdock, mientras Krysten Ritter también vuelve como Jessica Jones, completando así el núcleo principal del equipo. Cuatro personajes que definieron una etapa muy concreta de Marvel en televisión y que ahora tienen la oportunidad de redimirse bajo el paraguas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Todo apunta a que Daredevil: Born Again quiere construir algo más grande a partir de ellos. En los cómics, los Defenders nunca han sido un equipo tradicional al estilo de los Vengadores. No hay una alineación fija ni una estructura clara. Más bien, se trata de un grupo de héroes que se unen cuando la situación lo requiere, normalmente para enfrentarse a amenazas que escapan de lo habitual.

Originalmente, los Defenders incluían personajes como Doctor Strange, Hulk o Namor, pero con el paso del tiempo el concepto ha ido evolucionando. En el caso de la versión de Netflix, Marvel optó por una reinterpretación más terrenal, centrada en héroes urbanos que operan en las calles de Nueva York.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist formaban así un equipo improvisado, más humano, con conflictos internos y dinámicas muy distintas a las de otros grupos del MCU. Y precisamente ahí estaba su encanto. Luke Cage destacaba por su carácter firme, su sentido de la justicia y una personalidad tranquila pero contundente. Era un héroe que no necesitaba disfrazarse de gran salvador; simplemente protegía su barrio, Harlem, con una mezcla de fuerza bruta y principios muy claros.

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Iron Fist, en cambio, siempre fue un personaje más divisivo. Danny Rand regresaba a Nueva York tras años de entrenamiento en K’un-Lun, con habilidades místicas y una visión del mundo algo ingenua. Su evolución fue uno de los puntos más discutidos de su serie, aunque en equipo funcionaba mejor gracias a su contraste con el resto.

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. En los cómics, los Defenders nunca han sido un equipo tradicional al estilo de los Vengadores. No hay una alineación fija ni una estructura clara. Más bien, se trata de un grupo de héroes que se unen cuando la situación lo requiere, normalmente para enfrentarse a amenazas que escapan de lo habitual.