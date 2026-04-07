IR A
IR A

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

Las primeras imágenes de Daredevil: Born Again T3 confirman el regreso de Luke Cage e Iron Fist, la reunión de los Defenders ya está en marcha.

La dinámica entre ambos

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

  • El universo callejero de Marvel acaba de dar un golpe sobre la mesa. Las primeras imágenes del rodaje de Daredevil: Born Again temporada 3 han confirmado algo que llevaba tiempo flotando en el ambiente: Luke Cage e Iron Fist.
  • Lo que parecía un rumor insistente ya es una realidad. Mike Colter y Finn Jones han sido vistos en el set, lo que apunta directamente a una reunión de los Defenders junto a Charlie Cox y Krysten Ritter.
  • Durante años, Daredevil: Born Again ha sido vista como la gran oportunidad de Marvel Studios para recuperar el tono más crudo y cercano de sus héroes de barrio.
  • Todo apunta a que Daredevil: Born Again quiere construir algo más grande a partir de ellos. En los cómics, los Defenders nunca han sido un equipo tradicional al estilo de los Vengadores.

El universo callejero de Marvel acaba de dar un golpe sobre la mesa. Las primeras imágenes del rodaje de Daredevil: Born Again temporada 3 han confirmado algo que llevaba tiempo flotando en el ambiente: Luke Cage e Iron Fist están de vuelta. Y no como un simple cameo, sino como parte de un reencuentro que muchos llevaban años esperando.

Aunque analistas como John Campea aseguran que hay conversaciones internas avanzadas en Marvel para mover la fecha al 11 de diciembre, todavía no hay una confirmación oficial. 
Te puede interesar:

¿Cambia la fecha de estreno? Cuál es la variante que tiene en mente Marvel con Avengers: Doomsday

Lo que parecía un rumor insistente ya es una realidad. Mike Colter y Finn Jones han sido vistos en el set, lo que apunta directamente a una reunión de los Defenders junto a Charlie Cox y Krysten Ritter. Y esto, para cualquier seguidor del rincón más urbano de Marvel, no es una noticia cualquiera.

Cuáles son las primeras imágenes de Luke Cage y Iron Fist para Marvel en Daredevil: Born Again 3

Durante años, Daredevil: Born Again ha sido vista como la gran oportunidad de Marvel Studios para recuperar el tono más crudo y cercano de sus héroes de barrio. Ahora, con Luke Cage e Iron Fist oficialmente en el rodaje, esa apuesta sube varios niveles.

Mike Colter vuelve como Luke Cage, el héroe de Harlem con piel impenetrable y una presencia imponente que siempre ha funcionado como el músculo del equipo. Por su parte, Finn Jones retoma el papel de Danny Rand, el Iron Fist, un luchador con habilidades místicas capaz de canalizar una energía devastadora a través de su puño.

Ambos personajes protagonizaron sus propias series en Netflix antes de coincidir en The Defenders (2017), una miniserie que no terminó de convencer en su trama general, pero que dejó algo muy claro: la química entre sus protagonistas funcionaba. Y mucho.

the-defenders

Lo interesante aquí no es solo el regreso de estos personajes, sino el momento en el que se produce. Han pasado casi diez años desde aquella primera reunión de los Defenders, y el contexto ahora es completamente distinto.

Charlie Cox regresa como Matt Murdock, mientras Krysten Ritter también vuelve como Jessica Jones, completando así el núcleo principal del equipo. Cuatro personajes que definieron una etapa muy concreta de Marvel en televisión y que ahora tienen la oportunidad de redimirse bajo el paraguas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Todo apunta a que Daredevil: Born Again quiere construir algo más grande a partir de ellos. En los cómics, los Defenders nunca han sido un equipo tradicional al estilo de los Vengadores. No hay una alineación fija ni una estructura clara. Más bien, se trata de un grupo de héroes que se unen cuando la situación lo requiere, normalmente para enfrentarse a amenazas que escapan de lo habitual.

Originalmente, los Defenders incluían personajes como Doctor Strange, Hulk o Namor, pero con el paso del tiempo el concepto ha ido evolucionando. En el caso de la versión de Netflix, Marvel optó por una reinterpretación más terrenal, centrada en héroes urbanos que operan en las calles de Nueva York.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist formaban así un equipo improvisado, más humano, con conflictos internos y dinámicas muy distintas a las de otros grupos del MCU. Y precisamente ahí estaba su encanto. Luke Cage destacaba por su carácter firme, su sentido de la justicia y una personalidad tranquila pero contundente. Era un héroe que no necesitaba disfrazarse de gran salvador; simplemente protegía su barrio, Harlem, con una mezcla de fuerza bruta y principios muy claros.

mike-colter-officially-cast-as-luke-cage-for-marve_mxjr.1200

Iron Fist, en cambio, siempre fue un personaje más divisivo. Danny Rand regresaba a Nueva York tras años de entrenamiento en K’un-Lun, con habilidades místicas y una visión del mundo algo ingenua. Su evolución fue uno de los puntos más discutidos de su serie, aunque en equipo funcionaba mejor gracias a su contraste con el resto.

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. En los cómics, los Defenders nunca han sido un equipo tradicional al estilo de los Vengadores. No hay una alineación fija ni una estructura clara. Más bien, se trata de un grupo de héroes que se unen cuando la situación lo requiere, normalmente para enfrentarse a amenazas que escapan de lo habitual.

defensers
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

últimas noticias

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

San Luis: investigan al gobierno de Poggi por el robo de una cosecha millonaria de un campo

Hace 11 minutos
José Gabriel Brochero fue un cura gaucho que recorrió estas sierras a lomo de mula y el primer santo del país.

El maravilloso destino de Córdoba donde se mezcla la naturaleza y la religión

Hace 13 minutos
Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 23 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 31 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 46 minutos