L-Gante saldrá de la cárcel este domingo por primera vez

L-GANTE

Su abogado Diego Storto es quien pidió permiso para que Elián pueda salir de la cárcel a ejercer la obligación cívica de votar. Derecho que les puede ser concedido a quienes, como el cantante, no tienen dictada sentencia firme.

Fue el periodista Carlos Monti quien reveló en su programa Entrometidos el documento que habilita al cantante a votar. Si bien se conoce el colegio donde votará, aún no trascendió el horario en el que acudirá al lugar.

“El imputado Elián Valenzuela, en horario de votación, sea trasladado este domingo 13 de agosto a la escuela número 7, distrito escolar 15 de General Rodríguez, mesa 249 orden 62, con el objeto de que pueda ejercer su derecho ciudadano”, sostuvo Monti.

Un denunciante de L-Gante confesó que mintió para incriminarlo

Se trata de Lautaro Duarte, un joven de 18 años que había denunciado al referente de la cumbia 420 en marzo del 2022 por golpearlo cuando intentó pedirle una foto. En las últimas horas reveló en una nueva declaración que fue obligado por su abogado para incriminar al cantante a cambio de un beneficio económico. De aquella acusación, quedó emitida una orden de restricción perimetral que perjudicó al músico.

L-Gante El cantante se comunica con sus seguidores en las redes sociales desde la DDI de Quilmes. Redes Sociales

“Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio, era más rápido e iba a ganar más. En ese momento, estaba mi papá Nicolás Aranda y le dio 10 mil pesos. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante...”, declaró.