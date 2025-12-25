25 de diciembre de 2025 Inicio
A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes lluvias para el norte del país. En el caso de Buenos Aires, la entrada de un aire frío generó un leve descenso de la temperatura, pero la máxima rondará en los 30° durante la jornada.

En Buenos Aires no se esperan lluvias ni precipitaciones durante la jornada. 

Alerta por tormentas en Nochebuena: a qué hora llueve

El SMN comunicó que las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja.

"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual", señalaron.

Cómo estará el clima en Buenos Aires: ¿Se viene una ola de calor?

"Va a llegar mucho calor, desde Cuyo, eso va a dejar una tarde de calor intenso con máximas de 34°, pero no tan húmedo", adelantó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N. Sin embargo, de cara al fin de semana "un nuevo ingreso de aire frío nos puede dejar lluvias en la mañana del sábado, la tarde está a salvo".

Para la semana que viene, el meteorólogo explicó que tanto lunes, martes y miércoles se esperan tres días de mucho calor, lo que podría ser la primera ola de calor de la temporada antes de Año Nuevo.

En este punto, Meteored informó que "estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional".

Alerta meteorológica por tormenta: las localidades afectadas

  • Misiones: toda la provincia.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Santa Fe: General Obligado - San Javier - Vera - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo
  • Santiago del Estero: toda la provincia.
  • Chaco: toda la provincia.
  • Formosa: toda la provincia.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Salta: toda la provincia.
  • Jujuy: toda la provincia.
