Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Felicitas Lauría entró a Estados Unidos con visa de trabajo en 2023 y se casó con Marcus en febrero de 2025. ICE la detuvo durante la entrevista conyugal.

Marcus y Felicitas Lauría.

La cordobesa Felicitas Lauría se casó en febrero con el estadounidense Marcus y en la entrevista conyugal, el último paso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvo durante 10 días por tener la VISA vencida.

"Feli cumplió con todos los pasos. Entró legalmente, estaba casada con un ciudadano norteamericano, no tenía antecedentes", enumeró a TN la madre de la joven de 22 años, Mariana Lozita, y detalló: "Las primeras 48 horas la tuvieron incomunicada, la desesperación que sentimos es inexplicable".

Si bien la VISA de trabajo de su hija había vencido en marzo, casamiento de por medio, Felicitas ya había iniciado el proceso de ajuste de estatus migratorio para quedarse en el país de Norteamérica. Los primeros pasos fueron exitosos, incluso en septiembre había obtenido su permiso de trabajo y ya tenía un nuevo empleo.

Solo faltaba la entrevista conyugal y podría vivir para siempre como ciudadana de California junto a Marcus, a quien conoció en un bar en 2023. Sin embargo, los agentes de ICE la estaban esperando. El caso de la joven cordobesa es solo un ejemplo más de la aplicación de la política migratoria de la gestión de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que entre enero y octubre de 2025 más de 2 millones de inmigrantes abandonaron el país: 1,6 millones lo hicieron de manera voluntaria y más de 527 mil fueron expulsados por ICE.

Cómo detuvieron a Felicitas y cómo fue su experiencia con ICE

En la entrevista le preguntaron a Felicitas si su VISA estaba vencida y respondió que sí. En ese momento, los agentes de ICE irrumpieron para llevársela. La trasladaron varias veces entre la comisaría y el centro de detención Otay Mesa, sin preocuparse por sus necesidades básicas.

"Le pusieron una cadena de los pies hasta la cintura y en las manos. No le sacaban la cadena ni para ir al baño, salvo una mano para bajarse la ropa", detalló su madre y continuó: "Le suspendieron la medicación para la tiroides que tenía que tomar y ni siquiera le dieron los lentes que ella usa para la miopía. Estuvo casi a ciegas pobre".

La mantuvieron esas condiciones 10 días, con la fiesta de Acción de Gracias en el medio, hasta que la dejaron salir bajo una fianza de u$s 1.500 a principios de diciembre. El 11 de marzo de 2026 se realizará una audiencia para determinar su estatus migratorio definitivo, aunque su abogado intentará adelantarla.

"El único miedo que tiene Felicitas es que salga una resolución contraria, porque no quiere dejar a su marido", se lamentó Lozita y aseguró: "Si sucediera, acá los estaremos esperando a los dos. Pero tenemos fe de que todo va a salir bien".

