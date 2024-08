Duro reclamo de vecinos al veterinario del criadero del horror: "Me mataste el perro"

"Los vecinos no paran de venir a denunciar maltrato animal por parte de Terceiro. Dicen que cuando dejan los perros para bañar, él los seda, ata, maltrata o tironea de la correa. Después, diagnósticos erróneos por los que luego terminan falleciendo", informó Diego Lewen en Mañanas Argentinas por C5N.

Una de las denuncias más fuertes es la de Omar, un vecino que increpó a Terceiro en la puerta del local. "Vos me sacaste $60.000. Te traje un collie, como un hijo lo quiero. ¡Asesino, me mataste mi perro! Todos los días voy a venir a hacerte quilombo en la puerta para que no te venga nadie de San Martín", advirtió.

Veterinario Gabriel Terceiro Finca La Nicola Terceiro fue acusado por maltrato animal en su veterinaria de San Martín. Facebook Gabriel Terceiro

"No lo conozco. Vaya a la Justicia. Pero acá, a hacer show barato, no", respondió el veterinario. Otra vecina, llamada María, definió a Terceiro como "una persona muy despectiva, muy maltratadora" y reveló que lo denunció ante la Policía, pero "vino la pandemia y las denuncias no llegaron a nada".

De esta manera desmintió al veterinario y su abogado, quienes sostuvieron que "no hay nada en la Justicia". "Él afirma muchas cosas. Tiene amigos en la zona evidentemente, en la Municipalidad; arregla sus denuncias, pagará coimas", deslizó María, quien hasta el año 2019 llevaba a sus dos perros al local para "baño y peluquería".

"Salían como un poquito relajados, pero él siempre decía que era por el tema del baño, porque les hacían masajes y los peinaban. Mis perros son adultos, duros, no son de raza, no son delicados, son más aguantadores. Pero llegaban a casa y dormían, estaban un rato somnolientos. Ya me empezó a resultar extraño", aseguró.

"Decían que el animal estaba estresado": el duro relato de los damnificados del criadero Finca La Nicola

Dos mujeres damnificadas por la compra de dos perros de raza que murieron a los pocos días, denunciaron públicamente a los dueños del criadero Finca La Nicola y detallaron que llamaban para pedir atención veterinaria y les respondían que los perros "tenían estrés".

En el programa El Diario en C5N, las tutoras de los perros fallecidos detallaron la mala experiencia que vivieron con sus cachorros cuando fueron a buscar "seguridad" a un lugar y encontraron la muerte y el maltrato.

"Si el animal ya estaba infectado o enfermo seguramente vino así. No somos las únicas damnificadas porque se sabe de esta estafa hace dos años", aseguraron. En cuanto a los reclamos, nunca tuvieron una respuesta: "Nos decían que eran todas mentiras y que se trababa de proteccionistas".