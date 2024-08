"Decían que el animal estaba estresado", el duro relato de los damnificados del criadero Finca La Nicola

Cintia contó que compró una labradora de 45 días de edad y al día siguiente "se empezó a sentir mal, vomitaba, y no tenía nada, ningún cuerpo extraño". "Le hicimos análisis, la internamos en la clínica Panda y falleció al jueves siguiente", relató angustiada y resaltó: "Nos comunicamos con la estancia y con el veterinario Gabriel Terceiro nos trató muy mal".

El caso de Evelin es similar: "Compré una caniche toy en julio y me lo trajeron a la puerta de mi casa porque no me dejaron ir a buscarla". Asimismo, señaló que la perrita de nombre Luna, a los pocos días se descompuso y terminó llevándola a una veterinaria particular porque no tenía la cobertura de salud que le habían prometido: "Cuando desmejoró e hizo diarrea con sangre la llevamos a internar".

La denunciante insistió: "Si el animal ya estaba infectado o enfermo seguramente vino así. No somos las únicas damnificadas porque se sabe de esta estafa hace dos años". En cuanto a los reclamos nunca tuvieron una respuesta: "Nos decían que eran todas mentiras y que se trababa de proteccionistas".

Las víctimas de los estafadores se encontraron en el sitio ESTAFA ESTANCIA O FINCA LA NICOLA Y MY FRIEND, en redes sociales. En todos los casos, remarcaron la crueldad de los dueños del criadero al igual que del profesional veterinario.

"Hasta les llegaron a decir que no estoy comprando un lavarropas", aseguró Evelin. En su caso le ofrecieron "una compensación con otro animal con el esquema completo de vacunación". En su descargo, reflexionó que compró en vez de adoptar por un tema de seguridad: "Compramos por cuestiones de seguridad, y que el perro viene de un línea sana de perros. Pero éste no fue el caso, nos equivocamos".