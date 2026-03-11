Vive en Argentina, es española y se volvió viral por sus dichos por el acento cordobés: ¿qué dijo? Su video ha generado una ola de comentarios de cordobeses orgullosos y de otros extranjeros que coinciden en que la tonada mediterránea tiene ese "no sé qué". Por + Seguir en







Valentina es el nombre de la chica española que se volvió viral por hablar sobre el acento cordobés

Valentina, una ciudadana española que vive en Argentina, admitió que al principio no podía creer que el acento cordobés fuera real.

La joven describió la tonada como "graciosa" y confesó que sospechó que los cordobeses la estaban cargando durante su primer encuentro.

Para la protagonista del video, el rasgo más distintivo de esta forma de hablar es la manera en que los locales "cantan" y estiran las palabras.

El video superó los 70.000 "me gusta", convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos de la semana en redes sociales. El intercambio cultural entre España y Argentina ha sumado un nuevo capítulo viral, esta vez protagonizado por una joven española radicada en el país. A través de sus redes sociales, Valentina (@valuferrari_) compartió una serie de reflexiones sobre su proceso de adaptación, poniendo especial énfasis en la fascinación que le produce el acento cordobés.

Con mucho humor y una capacidad de observación envidiable, la joven relató situaciones cotidianas donde el alargamiento de las vocales y los modismos típicos de "La Docta" la dejaron completamente descolocada pero encantada. Más allá de la anécdota divertida, el testimonio de la joven española abre un debate sobre la diversidad lingüística dentro de Argentina.

Qué dijo la joven española sobre el acento cordobés -TikTok viral - @valuferrari_ Valentina, una joven española radicada en Argentina, se ha convertido en un fenómeno viral tras compartir su asombro inicial al conocer el acento cordobés. En su relato, confiesa con humor que la primera vez que escuchó a alguien de Córdoba pensó que se trataba de una broma o que la estaban "vacilando", debido a la particular musicalidad de su habla. Para la joven, la idea de que una comunidad entera pudiera mantener esa cadencia tan graciosa y rítmica de forma constante le resultaba increíble, llegando a dudar de si era una forma de expresión genuina o una actuación momentánea.

A pesar de esa incredulidad inicial, la influencer aseguró haber quedado fascinada por el "cantito" mediterráneo, destacando que es una tonada que podría escuchar sin cansarse.

Valentina intentó explicar técnicamente el fenómeno ante sus seguidores, señalando cómo en Córdoba se estiran ciertas sílabas de manera melódica, creando una sonoridad única en el país.