Dramática situación de los trabajadores en Lácteos Verónica: sueldos en cuotas y casi 700 empleos en peligro

“Hoy la planta está parada porque los trabajadores están haciendo una retención de crédito laboral, no hay bloqueo. Eso es muy importante. Los trabajadores siguen manteniendo y cuidando los productos que fueron elaborados antes del conflicto, que necesitan un tiempo de conservación y estacionado”, explicó Rodolfo Rodríguez, trabajador y delegado gremial al ser entrevistado por C5N .

Además del reclamo por los sueldos, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Altira), sindicato que los agrupa, denuncia falta de aportes previsionales, pagos a obras sociales y cumplimiento de bonos paritarios acordados con otras empresas del sector.

“Hoy es el día 16 que estamos haciendo esta retención de crédito laboral, nos presentamos a fábrica, pero obviamente no cumplimos con la tarea porque hay una parte involucrada en el contrato laboral que no está cumpliendo y es Verónica”, describió Rodolfo.

En el mismo sentido, detalló la dramática situación que atraviesan los trabajadores: "Hoy tenemos el 54% del sueldo depositado a lo que corresponde del mes de abril cuando ya empieza a correr el mes de junio y nos deberían pagar mayo. Nos están debiendo prácticamente un mes y medio”.

“Ni hablar de lo que son los aportes sociales, como la jubilación, prepaga, obra social y todo eso. La planta está vacía, no hay insumos, no hay leche, los últimos tambos se fueron yendo”, agregó.

El mayor riesgo que asumen los empleados y proveedores es que la empresa vuelva a entrar en un proceso de reestructuración, como ya pasó en 2019, cuando entró en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que implicó una fuerte reducción de personal.

En base a los últimos datos publicados por el Banco Central, la empresa acumula en febrero 143 cheques rebotados sin fondos por $465,1 millones, además de una deuda bancaria por $9.212 millones, donde la mayor parte corresponde al Banco Nación (en un 24,7%), CMF (16,7%), Galicia (15,6%), Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda (12,7%), Credibel SA (10,1%) y Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada (5,7%), entre otras entidades.

Qué les dice la empresa

“Hace tres días se presenta el presidente del directorio, Alejandro Espiñeira, hijo de uno de los dueños fundadores y pidió hablar con los trabajadores de la planta y nos explicó que la empresa estaba en una crisis y la única solución era que nosotros trabajemos y cuando juntara algo de plata nos iba a pagar”, explicó a C5N el delegado gremial.

En este panorama, describió que los empleados "están desesperados porque no tienen cobertura médica, los que optaron por la medicina prepaga, no están recibiendo los aportes, no tienen las cuotas alimentarias. Básicamente nos está robando la plata, esta gente”.

“Tenemos compañeros que están en tratamiento oncológico, tenemos compañeros que tienen hijos con capacidades diferentes y necesitan terapia permanente y no pueden esperar. Todo esto se cortó porque Verónica no hizo los aportes a las prepagas”, alertó.

Lácteos Verónica: la historia del conflicto y el miedo a perder puestos laborales

“Aproximadamente 700 puestos de trabajo están en riesgo", advirtió el delegado gremial a C5N sobre la situación de la empresa láctea en Santa Fe. "Verónica tiene tres plantas elaboradoras en la provincia más los centros de distribución que están repartidos en el resto del país, con trabajadores que también están en relación de dependencia”, sumó.

Haciendo un historial sobre el comienzo del conflicto, Rodríguez explicó que "esto arrancó hace 6, 7 años durante el gobierno de Macri donde Verónica coqueteó con un concurso preventivo de crisis, que fue sostenido por el gremio y no se aceptó. En ese momento, como alternativa, la dueña vino y pidió desdoblar el sueldo, pago en cuotas y así fuimos hasta la pandemia”,

“En ese momento Verónica tuvo récord de producción, elaboración y envasado y distribución de leche. En una jornada llegó a elaborar más de 1 millón de litros, cuando lo normal es 700 mil. Hoy no se llega a elaborar ni 200 mil litros de leche y creo que no va a quedar más nada en una semana”, detalló.

Desde la llegada del gobierno libertario coinciden en que la situación se agravó, el consumo bajó y alertaron sobre la desleal competencia gracias a la apertura de importaciones: "Es muy difícil competir en las góndolas con productos que están entrenado importados, que tienen un 40% menos de valor que los que fabricamos acá”

“Este Gobierno deja a los empresarios al libre albedrío y deja que hagan lo que quieran con cualquiera, en este caso nosotros. No hay un control, un límite. Pero sin duda que en este último tiempo todo se agravó y está en picada”, concluyó.