Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 13 de octubre en 2025

Para muchos sectores, se trata de una oportunidad clave para impulsar el consumo interno y reactivar economías regionales, sobre todo en plena temporada de primavera.

Se dió a conocer información sobre nuevos Feriados durante el mes.

Se dió a conocer información sobre nuevos Feriados durante el mes.


La cuenta regresiva para uno de los fines de semana más esperados del año ya comenzó. Octubre trae consigo nuevos feriados que extenderá el descanso y permitirá a miles de personas planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un respiro en medio de la rutina.

Este mes serán varias las localidades que tendrán feriados por diversos motivos.
Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado en octubre 2025

El anuncio oficial confirma que el calendario sumará un día libre extra, dando forma a un fin de semana largo que promete movimiento en todo el país. Estos fines de semana extendidos no solo tienen impacto en la organización personal, sino también en la economía: destinos turísticos, comercios y servicios suelen registrar una fuerte actividad en estas fechas.

Por qué será feriado el lunes 13 de octubre y quiénes tienen fin de semana largo

El próximo lunes 13 de octubre será feriado para quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y en la administración pública de los siguientes lugares:

  • San Manuel (Lobería) – Patronal

  • Paraje Villa Roch (Tordillo) – Patronal

  • Garré (Guaminí) – Patronal

  • Urquiza (Pergamino) – Patronal

  • Gahan (Salto) – Patronal

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

