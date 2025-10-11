Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 13 de octubre en 2025 Para muchos sectores, se trata de una oportunidad clave para impulsar el consumo interno y reactivar economías regionales, sobre todo en plena temporada de primavera. Por







Se dió a conocer información sobre nuevos Feriados durante el mes.

Pexels

La cuenta regresiva para uno de los fines de semana más esperados del año ya comenzó. Octubre trae consigo nuevos feriados que extenderá el descanso y permitirá a miles de personas planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un respiro en medio de la rutina.

El anuncio oficial confirma que el calendario sumará un día libre extra, dando forma a un fin de semana largo que promete movimiento en todo el país. Estos fines de semana extendidos no solo tienen impacto en la organización personal, sino también en la economía: destinos turísticos, comercios y servicios suelen registrar una fuerte actividad en estas fechas.

Por qué será feriado el lunes 13 de octubre y quiénes tienen fin de semana largo -calendario anotación feriados

El próximo lunes 13 de octubre será feriado para quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y en la administración pública de los siguientes lugares:

San Manuel (Lobería) – Patronal

Paraje Villa Roch (Tordillo) – Patronal

Garré (Guaminí) – Patronal

Urquiza (Pergamino) – Patronal

Gahan (Salto) – Patronal

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre