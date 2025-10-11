Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 13 de octubre en 2025

La cuenta regresiva para uno de los fines de semana más esperados del año ya comenzó. Octubre trae consigo nuevos feriados que extenderá el descanso y permitirá a miles de personas planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un respiro en medio de la rutina.
El anuncio oficial confirma que el calendario sumará un día libre extra, dando forma a un fin de semana largo que promete movimiento en todo el país. Estos fines de semana extendidos no solo tienen impacto en la organización personal, sino también en la economía: destinos turísticos, comercios y servicios suelen registrar una fuerte actividad en estas fechas.
Por qué será feriado el lunes 13 de octubre y quiénes tienen fin de semana largo
El próximo lunes 13 de octubre será feriado para quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y en la administración pública de los siguientes lugares: