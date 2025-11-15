Protestas contra Sheinbaum: violentos incidentes frente al Palacio de Gobierno de México Los manifestantes reclaman medidas al gobierno por la libertad de acción que tienen los cárteles narcos en el país. Hay enfrentamientos entre los ciudadanos presentes en la protesta y la policía antidisturbios. Por







Protestas contra Sheinbaum: grandes barricadas protegen el Palacio de Gobierno

Una multitud se enfrenta este sábado ante la policía antidisturbios que cercó el Palacio de Gobierno en Ciudad de México. La confrontación de produjo luego de una convocatoria con diferentes consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre las cuales, acusan a la mandataria de permitir el crecimiento de bandas narco.

Mira ahora: el Zócalo lleno y el Palacio Nacional escondido detrás de láminas, militares y miedo.



Porque cuando la plaza la llena el régimen con conciertos, artistas y acarreados, todo es fiesta.

Pero cuando… pic.twitter.com/fufltOTHdr — ania (@melania0880) November 15, 2025 Según algunas fuentes, los jóvenes de la Generación Z son quienes llevan adelante las protestas y convocaron esta tarde frente al Palacio de Gobierno con diversas consignas. Más allá del pedido de endurecer la lucha contra los narcos, los manifestantes reclaman más seguridad, lo que estaría relacionado a la consigna principal.

“¡México! ¡México! gritan los manifestantes en el Zócalo, mientras algunos patriotas se enfrentan a la policía que protege Palacio Nacional. Los elementos responden con gases lacrimógenos y piedras. México se subleva contra la narcopresidente Claudia… pic.twitter.com/t7NDvixR1k — militantosh (@MilitanTosh) November 15, 2025 Al grito de "¡México, México, México!", personas de todas las edades se mueven a los alrededores del Zócalo y enfrentan a la seguridad dispuesta a proteger el Palacio Nacional. La policía antidisturbios se encuentra agazapada tras altos vallados y numerosos escudos.