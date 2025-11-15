Protestas contra Sheinbaum: violentos incidentes frente al Palacio de Gobierno de México

Una multitud se enfrenta este sábado ante la policía antidisturbios que cercó el Palacio de Gobierno en Ciudad de México. La confrontación de produjo luego de una convocatoria con diferentes consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre las cuales, acusan a la mandataria de permitir el crecimiento de bandas narco.
Según algunas fuentes, los jóvenes de la Generación Z son quienes llevan adelante las protestas y convocaron esta tarde frente al Palacio de Gobierno con diversas consignas. Más allá del pedido de endurecer la lucha contra los narcos, los manifestantes reclaman más seguridad, lo que estaría relacionado a la consigna principal.
Al grito de "¡México, México, México!", personas de todas las edades se mueven a los alrededores del Zócalo y enfrentan a la seguridad dispuesta a proteger el Palacio Nacional. La policía antidisturbios se encuentra agazapada tras altos vallados y numerosos escudos.