Decretan feriado para el jueves 23 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar Este tipo de anuncios suele tener un fuerte impacto tanto en la planificación laboral como en la organización de actividades personales.







Confirmado: Así serán los Feriados que restan en octubre 2025.

Un nuevo feriado fue confirmado para el jueves 23 de octubre, generando expectativa en distintos sectores del país. La medida se enmarca en un calendario que combina conmemoraciones nacionales y Feriados especiales que benefician a trabajadores y comunidades específicas.

A medida que se acerca la fecha, comienzan a definirse con mayor precisión quiénes estarán alcanzados por este feriado y cómo afectará al funcionamiento habitual de servicios públicos y privados. Mientras tanto, la expectativa por disfrutar de un día libre en medio de la semana ya se hace sentir.

Feriado del 23 de octubre: qué se celebra y a quiénes alcanza

El próximo jueves 23 de octubre será feriado para ciertos trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública. En ambos casos, corresponde el día libre extra a quienes desarrollan sus actividades en San Antonio de Areco y General Pinto.

Las dos fechas corresponden a las celebraciones de aniversarios fundacionales de las dos localidades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre