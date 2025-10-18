Decretan feriado para el jueves 23 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar

Un nuevo feriado fue confirmado para el jueves 23 de octubre, generando expectativa en distintos sectores del país. La medida se enmarca en un calendario que combina conmemoraciones nacionales y Feriados especiales que benefician a trabajadores y comunidades específicas.
A medida que se acerca la fecha, comienzan a definirse con mayor precisión quiénes estarán alcanzados por este feriado y cómo afectará al funcionamiento habitual de servicios públicos y privados. Mientras tanto, la expectativa por disfrutar de un día libre en medio de la semana ya se hace sentir.
El próximo jueves 23 de octubre será feriado para ciertos trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública. En ambos casos, corresponde el día libre extra a quienes desarrollan sus actividades en San Antonio de Areco y General Pinto.
Las dos fechas corresponden a las celebraciones de aniversarios fundacionales de las dos localidades.