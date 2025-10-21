Decretan feriado para el martes 28 de octubre en 2025: quiénes lo podrán disfrutar Las empresas, instituciones y comercios ajustan sus planes en función de estas fechas, lo que vuelve relevante conocer quiénes estarán alcanzados por la medida. Por







La decisión de este día libre sorprendió a quienes ya habían planificado los feriados del mes

Pexels

Se dió a conocer que el próximo martes 28/10 será feriado en una localidad del Gran Buenos Aires.

Se trata del festejo por el Aniversario Fundacional de Leandro N. Alem, una fecha de especial relevancia para los habitantes.

Así, los empleados del BAPRO ubicados en las sedes de este sitio, no trabajarán en esta fecha.

Este nuevo día se suma a los feriados que aún restan en el 2025.

Un nuevo feriado se suma al calendario de octubre y promete extender los fines de semana largos en distintas regiones del país. El martes 28 de octubre de 2025 fue decretado como jornada no laborable para un grupo determinado, lo que generó expectativa entre trabajadores, estudiantes y sectores vinculados al turismo interno.

Este tipo de anuncios suele tener un impacto importante, ya que permite organizar con antelación viajes, actividades o simplemente aprovechar un día extra de descanso junto con los otros feriados del mes. Más allá de su efecto inmediato, estos feriados reflejan la importancia de las fechas conmemorativas y su peso en la planificación mensual.

Feriado del martes 28 de octubre: qué se conmemora y a quiénes afecta feriado Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Se informó a través de un decreto del Banco Provincia que ciertos empleados de algunas sucursales no tendrán que trabajar el próximo martes 28 de octubre de este año.

El asueto corresponde a quienes realicen sus actividades en Leandro Nicéforo Alem, gracias a la celebración de su nuevo aniversario fundacional. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre