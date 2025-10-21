21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el martes 28 de octubre en 2025: quiénes lo podrán disfrutar

Las empresas, instituciones y comercios ajustan sus planes en función de estas fechas, lo que vuelve relevante conocer quiénes estarán alcanzados por la medida.

Por
La decisión de este día libre sorprendió a quienes ya habían planificado los feriados del mes

La decisión de este día libre sorprendió a quienes ya habían planificado los feriados del mes


Pexels
  • Se dió a conocer que el próximo martes 28/10 será feriado en una localidad del Gran Buenos Aires.
  • Se trata del festejo por el Aniversario Fundacional de Leandro N. Alem, una fecha de especial relevancia para los habitantes.
  • Así, los empleados del BAPRO ubicados en las sedes de este sitio, no trabajarán en esta fecha.
  • Este nuevo día se suma a los feriados que aún restan en el 2025.
En octubre aún restan varios Feriados locales. Conocelos
Te puede interesar:

Será feriado el lunes 27 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo: a qué se debe

Un nuevo feriado se suma al calendario de octubre y promete extender los fines de semana largos en distintas regiones del país. El martes 28 de octubre de 2025 fue decretado como jornada no laborable para un grupo determinado, lo que generó expectativa entre trabajadores, estudiantes y sectores vinculados al turismo interno.

Este tipo de anuncios suele tener un impacto importante, ya que permite organizar con antelación viajes, actividades o simplemente aprovechar un día extra de descanso junto con los otros feriados del mes. Más allá de su efecto inmediato, estos feriados reflejan la importancia de las fechas conmemorativas y su peso en la planificación mensual.

Feriado del martes 28 de octubre: qué se conmemora y a quiénes afecta

feriado
Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Se informó a través de un decreto del Banco Provincia que ciertos empleados de algunas sucursales no tendrán que trabajar el próximo martes 28 de octubre de este año.

El asueto corresponde a quienes realicen sus actividades en Leandro Nicéforo Alem, gracias a la celebración de su nuevo aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Informate sobre los Feriados que restan por vivir en octubre 2025

Nuevo fin de semana largo: será feriado el viernes 24 de octubre en 2025

Confirmado: Así serán los Feriados que restan en octubre 2025.

Decretan feriado para el jueves 23 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar

Octubre es un mes que cuenta con varios Feriados locales

Decretan feriado para el miércoles 22 de octubre en 2025: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

La medida responde al esquema tradicional de asuetos locales,

Confirman que será feriado el martes 21 de octubre en 2025: cuál es el motivo

Conocé todos los feriados extras que habrá este mes.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 20 de octubre en 2025

Confirmado: así será el fin de semana XL que surgió gracias a los nuevos feriados de octubre.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 17 de octubre en 2025

Rating Cero

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

últimas noticias

La PUAM garantiza un ingreso a adultos mayores de 65 años sin jubilación contributiva.

Confirmado: este es el monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

Hace 19 minutos
play

El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación

Hace 26 minutos
La vetada Ley de Financiamiento Universitario ya fue ratificada por el Congreso.

Se extiende el paro universitario docente y habrá movilización a la Plaza de Mayo junto al Garrahan

Hace 28 minutos
Anses explicó qué grupo de beneficiarios cobra $85.000 antes de las elecciones del 26 de octubre.

El extra de $85.000 de ANSES que se puede cobrar antes de las elecciones

Hace 30 minutos
play

Salta: futbolistas atacaron salvajemente a un joven a la salida del boliche y lo dejaron en coma

Hace 38 minutos