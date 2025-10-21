Decretan feriado para el martes 28 de octubre en 2025: quiénes lo podrán disfrutar

Un nuevo feriado se suma al calendario de octubre y promete extender los fines de semana largos en distintas regiones del país. El martes 28 de octubre de 2025 fue decretado como jornada no laborable para un grupo determinado, lo que generó expectativa entre trabajadores, estudiantes y sectores vinculados al turismo interno.
Este tipo de anuncios suele tener un impacto importante, ya que permite organizar con antelación viajes, actividades o simplemente aprovechar un día extra de descanso junto con los otros feriados del mes. Más allá de su efecto inmediato, estos feriados reflejan la importancia de las fechas conmemorativas y su peso en la planificación mensual.
Se informó a través de un decreto del Banco Provincia que ciertos empleados de algunas sucursales no tendrán que trabajar el próximo martes 28 de octubre de este año.
El asueto corresponde a quienes realicen sus actividades en Leandro Nicéforo Alem, gracias a la celebración de su nuevo aniversario fundacional.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
- 1° de enero: Año Nuevo.
- 3 y 4 de marzo: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 18 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Feriados con fines turísticos
- 2 de mayo
- 15 de agosto
- 21 de noviembre