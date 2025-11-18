Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Luciano Napolitano tiene hoy 51 años. Redes sociales

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena impuesta a Luciano Napolitano, hijo del fallecido músico Pappo, por hechos de violencia de género contra su ex pareja, Mariel Oleiro (33). La sentencia ratificada asciende a tres años y ocho meses de prisión efectiva.

El fallo del máximo tribunal, rubricado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dictó al rechazar por inconsistencias formales un recurso de queja presentado por la defensa del condenado. Esta decisión clausura la vía recursiva federal, dejando la pena en firme y obligando a la ejecución del cumplimiento restante de la sentencia.

Tras la ratificación, la situación procesal de Napolitano pasará a la órbita del Juzgado en lo Correccional de San Isidro, que deberá definir en las próximas horas la modalidad en que se cumplirá la pena restante, que se estima corresponde a cerca de la mitad del tiempo total. La defensa ya adelantó que solicitará la prisión domiciliaria, argumentando que el condenado se encuentra al cuidado de su madre, quien padece problemas de salud.

La condena se originó a partir de una serie de episodios de violencia ocurridos entre finales de 2020 y mediados de 2021. Según consta en el expediente, en noviembre de 2020, Napolitano hostigó, denigró y amenazó a la víctima, llegando a utilizar un arma de fuego tipo revólver calibre .38 durante el altercado.

El hecho culminante tuvo lugar el 24 de mayo de 2021 en la vivienda de la localidad de Benavídez. De acuerdo con la denuncia, el agresor tomó del cuello a Oleiro, provocándole dificultad para respirar en presencia de sus hijas menores, en un contexto de amenazas explícitas agravadas por su condición de género.