18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años y ocho meses de prisión efectiva por una serie de episodios de violencia ocurridos entre finales de 2020 y mediados de 2021.

Por
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Redes sociales

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena impuesta a Luciano Napolitano, hijo del fallecido músico Pappo, por hechos de violencia de género contra su ex pareja, Mariel Oleiro (33). La sentencia ratificada asciende a tres años y ocho meses de prisión efectiva.

Deivi Junior Romero Ullilen, uno de los delincuentes y extorsionadores más buscados en Perú.
Te puede interesar:

Detuvieron al "Jorobado Deivi", líder de una de las organizaciones más peligrosas de Perú

El fallo del máximo tribunal, rubricado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dictó al rechazar por inconsistencias formales un recurso de queja presentado por la defensa del condenado. Esta decisión clausura la vía recursiva federal, dejando la pena en firme y obligando a la ejecución del cumplimiento restante de la sentencia.

Tras la ratificación, la situación procesal de Napolitano pasará a la órbita del Juzgado en lo Correccional de San Isidro, que deberá definir en las próximas horas la modalidad en que se cumplirá la pena restante, que se estima corresponde a cerca de la mitad del tiempo total. La defensa ya adelantó que solicitará la prisión domiciliaria, argumentando que el condenado se encuentra al cuidado de su madre, quien padece problemas de salud.

La condena se originó a partir de una serie de episodios de violencia ocurridos entre finales de 2020 y mediados de 2021. Según consta en el expediente, en noviembre de 2020, Napolitano hostigó, denigró y amenazó a la víctima, llegando a utilizar un arma de fuego tipo revólver calibre .38 durante el altercado.

El hecho culminante tuvo lugar el 24 de mayo de 2021 en la vivienda de la localidad de Benavídez. De acuerdo con la denuncia, el agresor tomó del cuello a Oleiro, provocándole dificultad para respirar en presencia de sus hijas menores, en un contexto de amenazas explícitas agravadas por su condición de género.

El proceso judicial inicial resultó en una condena por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra. Si bien la defensa logró una absolución en la Cámara de Garantías de San Isidro en diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó esa decisión en 2024, reestableciendo la condena original.

Finalmente, al desestimar el último recurso de queja interpuesto, la Corte Suprema de la Nación ratificó la validez de la condena provincial, confirmando que Napolitano debe terminar de cumplir la pena de tres años y ocho meses impuesta por los tribunales inferiores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en Flores.

Conmoción en Flores: murió un bebé de un año tras caer por el hueco de un ascensor

La Amarok destrozó el Renault 12 casi por completo.

Choque y muerte en José C. Paz: las pericias revelaron quién causó el accidente en el que falleció una pareja

Las historias macabras detrás del conocido asesino en serie.

"El Loco del Martillo": el asesino en serie de Lomas del Mirador

play

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron restos descuartizados en una bolsa e investigan si son humanos

Uno de los viudos negros se entregó ante la Policía.
play

Detuvieron a uno de los viudos negros que drogó y torturó a un psicólogo en Palermo

Cuatro presos se fugaron de una alcaldía en Neuquén.

Neuquén: cuatro presos se fugaron de una alcaldía a través de un boquete en una celda

Rating Cero

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

últimas noticias

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Hace 13 minutos
play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 20 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 29 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 34 minutos
play
La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

Hace 39 minutos