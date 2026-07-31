Horror en Mendoza: un joven de 15 años murió tras un brutal ataque con machetes, cuchillos y una molotov

El crimen ocurrió en el barrio La Favorita y dejó además tres heridos, uno de ellos en estado crítico. Hay tres hermanos detenidos mientras la Justicia investiga para determinar qué originó el violento hecho.

Un joven de 15 años murió durante un violento ataque ocurrido el jueves por la noche en el barrio La Favorita, en la ciudad de Mendoza, donde un grupo de agresores irrumpió con machetes, cuchillos y hasta una bomba molotov. Otros tres adolescentes sufrieron heridas de distinta consideración y tres sospechosos quedaron detenidos.

La víctima fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, quien se encontraba junto a su hermano, dos amigos y la novia de uno de ellos cuando, según los primeros testimonios, tres hermanos de apellido Elizondo llegaron hasta la vivienda e intentaron incendiar el lugar antes de atacar a quienes estaban presentes.

La víctima recibió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y murió en el lugar. Su hermano, de 17 años, sufrió lesiones en un brazo y en la zona de las costillas, mientras que otro joven presentó un corte en un brazo. El cuarto herido fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internado en estado crítico.

La Policía desplegó un operativo que permitió detener a los tres sospechosos en las inmediaciones del barrio, después de entrevistar a los sobrevivientes. Durante un allanamiento, además, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, muestras con aparentes restos de sangre y un teléfono celular, elementos que serán incorporados a la causa.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien intenta reconstruir el ataque y establecer si el crimen estuvo relacionado con una deuda, un robo reciente u otro conflicto previo entre las partes. Por el momento, los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la recolección de pruebas.

Los hermanos detenidos tras la muerte de un adolescente en la ciudad de Mendoza.

Dos hombres murieron tras una violenta pelea en una carnicería de Escobar: investigan los motivos

Una violenta pelea entre un herrero y el propietario de una carnicería terminó con ambos muertos este jueves en Belén de Escobar, donde los investigadores intentan determinar qué originó el enfrentamiento ocurrido dentro del comercio. Entre las principales hipótesis aparecen un reclamo por trabajos de herrería y una presunta deuda de dinero, aunque ninguna fue confirmada oficialmente.

El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la calle Urbino, en la intersección con Asborno, en el barrio Philips. Según publicó Infobae, cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar encontraron a los dos hombres tendidos en el piso y solicitaron la intervención del personal médico, que confirmó los fallecimientos en la escena.

La víctima identificada fue Martín García Mamani, de 54 años, dueño de la carnicería, quien presentaba múltiples heridas que habrían sido provocadas por un elemento cortante. El otro hombre, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel, murió tras la pelea y su identidad completa todavía no había sido establecida oficialmente por las autoridades.

Los primeros elementos incorporados a la causa indican que ambos habrían mantenido una fuerte discusión que terminó en un enfrentamiento con armas blancas. Mientras una reconstrucción sostiene que el conflicto comenzó por diferencias vinculadas a un trabajo de herrería, otra línea investigativa menciona una presunta deuda económica entre los involucrados.

La Policía Científica trabajó en el lugar del hecho. Infobae

Los investigadores descartaron inicialmente la participación de terceros debido a que no encontraron indicios que sugieran la presencia de otras personas durante el episodio. Además, en el comercio permanecían la recaudación, los teléfonos celulares y otras pertenencias, por lo que la hipótesis de un intento de robo perdió fuerza desde las primeras pericias.

Las actuaciones realizadas por la Policía Científica determinaron de manera preliminar que el comerciante murió como consecuencia de las puñaladas recibidas durante la pelea. En cambio, el herrero presentaba escoriaciones compatibles con un forcejeo, pero no lesiones cortantes de gravedad que explicaran su fallecimiento.