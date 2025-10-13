13 de octubre de 2025 Inicio
Chaco: encontraron muerta dentro de un pozo a una joven de 20 años

Gabriela Arací Barrios desapareció el domingo a la madrugada en el barrio 108 Viviendas. Su cuerpo fue encontrado en un pozo negro de la casa de uno de los detenidos.

El cuerpo de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, fue encontrado este lunes al mediodía dentro de un pozo negro en una vivienda del barrio Sur de Avia Terai, Chaco. El lugar pertenece a Jesús Salvatierra, señalado como el principal sospechoso de la desaparición de la joven.

La Policía había iniciado un intenso operativo de búsqueda luego de que la madre de Gabriela, Natalia Vanesa Barrios, denunciara su ausencia. La joven había sido vista por última vez cerca de la 1 de la madrugada del domingo, cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas.

En los rastrillajes se realizaron varios allanamientos y fueron detenidas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que habrían estado con la joven antes de su desaparición. Entre los arrestados está Bruno Salvatierra, de 33 años, quien habría mantenido contacto con ella en las horas previas.

En el marco de la investigación, los efectivos hallaron la motocicleta de Gabriela completamente quemada. Los investigadores sospechan que fue incendiada para eliminar pruebas.

El caso está a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien supervisa las pericias sobre el cuerpo y las evidencias recolectadas en el lugar. La causa fue caratulada como femicidio.

