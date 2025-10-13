13 de octubre de 2025 Inicio
Brutal choque entre un camión y un colectivo en General Rodríguez: hay al menos 10 heridos

El hecho ocurrió a las 5 de la mañana de este lunes sobre el boulevard Bernardo de Irigoyen (Ruta 7) y la calle Saavedra. Por el caso hay varios heridos, pero no se registraron víctimas fatales.

El chofer del colectivo fue imputado por el delito de lesiones culposas.

Un colectivo volcó luego de chocar contra un camión, en pleno centro de General Rodríguez. De acuerdo a los primeros reportes, hay varios heridos, pero no se registraron víctimas fatales.

Según se detalló en un principio, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este lunes sobre el boulevard Bernardo de Irigoyen (Ruta 7) y la calle Saavedra, cuando el interno 705 de Transportes La Perlita impactó de atrás contra el vehículo de mayor importe que estaba estacionado.

Arriba de la unidad viajaban, al menos, 10 pasajeros, de los cuales tres al menos fueron trasladados por ambulancias de SAME al hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, sin datos respecto a la gravedad de las heridas. Los demás sufrieron golpes leves.

Por su parte, el colectivero, un hombre de 35 años y con domiciliado en Francisco Álvarez, fue imputado por el delito de “lesiones culposas”, detalló el medio Semanario Actualidad. En el caso, interviene la UFI Nº 9 a cargo del Dr. Gastón Porta.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la comisaría 1º de General Rodríguez, de Tránsito y de Defensa Civil municipal.

