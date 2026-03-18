Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo La Justicia estadounidense aceptó el pedido presentado por la Procuración y ordenó detener todos los procesos judiciales hasta que se resuelva la apelación central por la expropiación de la petrolera. La noticia fue celebrada por el gobierno de Milei. Por + Seguir en







La Justicia de EEUU aceptó el pedido de la Procuración argentina.

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la "sentencia histórica y sin precedentes" a favor de la Argentina en el juicio por YPF que se lleva adelante en los tribunales de Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de la petrolera y el discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios.

La Justicia estadounidense hizo lugar al pedido del Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, y dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional: si Argentina debe pagar o no los u$s16.100 millones por la expropiación de 2012.

La suspensión alcanza también la moción de desacato impulsada por Burford Capital, principal litigante, y deja sin efecto la audiencia convocada por la jueza Loretta Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones.

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Desde el Gobierno, a través del flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, se había presentado una moción de urgencia para frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada de primera instancia contra Argentina en 2023, por medio del cual la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar unos u$s16.100 millones.