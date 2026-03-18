18 de marzo de 2026 Inicio
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Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo

La Justicia estadounidense aceptó el pedido presentado por la Procuración y ordenó detener todos los procesos judiciales hasta que se resuelva la apelación central por la expropiación de la petrolera. La noticia fue celebrada por el gobierno de Milei.

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La Justicia de EEUU aceptó el pedido de la Procuración argentina.

La Justicia de EEUU aceptó el pedido de la Procuración argentina.

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la "sentencia histórica y sin precedentes" a favor de la Argentina en el juicio por YPF que se lleva adelante en los tribunales de Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de la petrolera y el discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios.

La causa de YPF se desarrolla en Nueva York.
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La suspensión alcanza también la moción de desacato impulsada por Burford Capital, principal litigante, y deja sin efecto la audiencia convocada por la jueza Loretta Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones.

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"Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que además, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", destacaron desde Casa Rosada ante la victoria en la contienda judicial que lleva adelante contra los demandantes en Estados Unidos.

Desde el Gobierno, a través del flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, se había presentado una moción de urgencia para frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada de primera instancia contra Argentina en 2023, por medio del cual la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar unos u$s16.100 millones.

El pedido argentino consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre la validez del reclamo. Cabe recordar que el juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no busca determinar si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que se inició por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.

El dictamen de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York

YPF cámara de apelaciones
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