El Gobierno reglamentó un esquema de energía más potente para reducir los cortes de luz La nueva disposición se conoció a través de la Resolución SE N° 400/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Por Agregar C5N en









La nueva medida busca evitar los cortes de luz.

En vistas del verano, el Gobierno oficializó un nuevo esquema de energía con el objetivo de evitar los cortes de luz en las franjas horarias donde los equipos proveedores demandan mayor exigencia.

La normativa, que da luz verde a la aprobación del Procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), fue publicada este viernes a través de la Resolución SE N°400/2025 propuesta por la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial.

El plan del Gobierno es inyectar nueva potencia firme al Sistema Argentino de Interconexión, buscando así generar energía disponible para utilizar en caso de que se lo demande sin tener que recurrir al sistema de emergencia.

De acuerdo con lo que aclara el documento, las empresas generadoras que se sumen a este sistema de potencia firme accederán a un pago extra que se sumará a sus ingresos habituales en el mercado eléctrico mayorista.