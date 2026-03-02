2 de marzo de 2026 Inicio
¿Día no laborable o feriado? Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026

El segundo mes del año combina memoria, descanso y planificación. Conocer la diferencia evita sorpresas en el recibo de sueldo y en la agenda familiar.

¿Día no laborable o feriado?, ¿Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026?

  • Qué diferencia legal existe entre una jornada no obligatoria y una fecha conmemorativa oficial.
  • Cómo se determina si el descanso depende del empleador o es obligatorio por ley.
  • De qué manera impacta cada modalidad en el salario y en los adicionales.
  • Qué ocurre con las actividades escolares en esas fechas.

¿Día no laborable o feriado?, ¿Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026?: pasado el receso de Carnaval, el segundo mes anual trae un nuevo descanso extendido en Argentina que genera dudas. La clave está en diferenciar correctamente las figuras legales que establece el calendario oficial.

El resultado es una pausa de cuatro días consecutivos para quienes no deban cumplir tareas en esas fechas.
El anteúltimo lunes del mes fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esto implica que la decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador. En el sector público suele otorgarse asueto, mientras que en el comercio privado la actividad puede desarrollarse con normalidad. No tiene el mismo carácter legal que un feriado nacional, por lo que su aplicación no es automática para todos los trabajadores.

Distinta es la situación de la fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Se trata de un feriado nacional inamovible. Si una persona debe trabajar, el empleador está obligado a pagar la jornada con un recargo del 100%, es decir, doble remuneración, ya que aquí sí rigen las normas específicas de los feriados nacionales.

Cómo son los feriados de marzo 2026

  • Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 24: feriado nacional inamovible.

Esto genera un fin de semana largo de cuatro días para quienes no trabajen el lunes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Aunque el calendario 2026 tiene sus propias fechas, la estructura legal mantiene tres categorías principales:

Feriados inamovibles

En Argentina, los feriados inamovibles son aquellos que se celebran en su fecha exacta cada año y no pueden trasladarse para generar fines de semana largos. Están establecidos por ley y, si se trabajan, deben pagarse con recargo del 100%.

Estos son los principales feriados inamovibles nacionales:

  • 1° de enero – Año Nuevo
  • Lunes y martes de Carnaval (fechas variables)
  • 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes Santo (fecha variable)
  • 1° de mayo – Día del Trabajador
  • 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio – Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio – Día de la Independencia
  • 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

Feriados trasladables

  • Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17 de junio).
  • Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (17 de agosto).
  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo (puente del feriado del 24 de marzo).
  • Viernes 10 de julio (puente del 9 de julio, Día de la Independencia).
