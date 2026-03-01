El segundo mes del año arranca con una oportunidad de pausa que puede convertirse en escapada, viaje corto o simplemente descanso en casa.

El resultado es una pausa de cuatro días consecutivos para quienes no deban cumplir tareas en esas fechas.

¿Por qué será feriado el lunes 23 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo? : el segundo mes anual traerá un descanso que muchos ya están marcando en el calendario.

Qué día será el feriado del 24 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El martes 24 de marzo será asueto nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y el lunes 23 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. La combinación genera un fin de semana XL de cuatro días, aunque no todos podrán aprovecharlo de la misma manera.

Si trabajás en el sector privado, conviene consultar con tu empleador si el lunes 23 será otorgado como descanso. No todos los convenios lo aplican de forma automática.

El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Esto significa que:

En cambio, el lunes 23 de marzo tiene otra categoría: es un día no laborable con fines turísticos.

Esto implica que:

En la administración pública nacional suele aplicarse como jornada libre.

En el sector privado, la decisión queda en manos del empleador.

Si se trabaja, no corresponde pago doble, salvo decisión empresarial.

Por eso, el “finde XL” dependerá del rubro, convenio y empresa. Al caer el 24 un martes, el Gobierno incluyó el lunes previo dentro de los días no laborables para fomentar el turismo interno.

Para quienes no trabajen ese lunes, el descanso irá del sábado 21 al martes 24 inclusive. Para otros, será simplemente un feriado aislado en medio de la semana.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El esquema distingue entre tres categorías: inamovibles, trasladables y días no laborables. Esa diferencia es clave para entender cómo impactan en el trabajo y el salario.

Feriados inamovibles

1 de enero – Año Nuevo

16 y 17 de febrero – Carnaval

24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril – Viernes Santo

1 de mayo – Día del Trabajador

25 de mayo – Revolución de Mayo

20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio – Día de la Independencia

8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables

17 de junio – Martín Miguel de Güemes

17 de agosto – José de San Martín

12 de octubre – Diversidad Cultural

24 de noviembre – Soberanía Nacional

Días no laborables 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Feriados con fines turísticos