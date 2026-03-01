Por qué será feriado el lunes 23 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El resultado es una pausa de cuatro días consecutivos para quienes no deban cumplir tareas en esas fechas.
La jornada no laborable se debe a que el 24 del tercer mes se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha clave en Argentina para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976.
Como ese año el 24 cae martes, el Gobierno suele establecer un “puente turístico” el día previo para fomentar el turismo interno y generar un descanso extendido.
La medida alcanza a empleados de la administración pública y a gran parte del sector privado, según lo que disponga cada empleador.
En actividades esenciales (salud, seguridad, transporte, entre otras) puede trabajarse con esquemas especiales o pago adicional, dependiendo del convenio.
Si trabajás en el sector privado, conviene consultar con tu empleador si el lunes 23 será otorgado como descanso. No todos los convenios lo aplican de forma automática.
A qué se debe el feriado el lunes 23 de marzo en 2026 y por qué es fin de semana largo
El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Esto significa que:
No se traslada.
Es obligatorio para la mayoría de los trabajadores.
Si se trabaja, corresponde pago doble según la Ley de Contrato de Trabajo.
En cambio, el lunes 23 de marzo tiene otra categoría: es un día no laborable con fines turísticos.
Esto implica que:
En la administración pública nacional suele aplicarse como jornada libre.
En el sector privado, la decisión queda en manos del empleador.
Si se trabaja, no corresponde pago doble, salvo decisión empresarial.
Por eso, el “finde XL” dependerá del rubro, convenio y empresa. Al caer el 24 un martes, el Gobierno incluyó el lunes previo dentro de los días no laborables para fomentar el turismo interno.
Para quienes no trabajen ese lunes, el descanso irá del sábado 21 al martes 24 inclusive. Para otros, será simplemente un feriado aislado en medio de la semana.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El esquema distingue entre tres categorías: inamovibles, trasladables y días no laborables. Esa diferencia es clave para entender cómo impactan en el trabajo y el salario.
Feriados inamovibles
1 de enero – Año Nuevo
16 y 17 de febrero – Carnaval
24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril – Viernes Santo
1 de mayo – Día del Trabajador
25 de mayo – Revolución de Mayo
20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio – Día de la Independencia
8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre – Navidad
Feriados trasladables
17 de junio – Martín Miguel de Güemes
17 de agosto – José de San Martín
12 de octubre – Diversidad Cultural
24 de noviembre – Soberanía Nacional
Días no laborables 2026
