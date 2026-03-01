1 de marzo de 2026 Inicio
Por qué será feriado el lunes 23 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El segundo mes del año arranca con una oportunidad de pausa que puede convertirse en escapada, viaje corto o simplemente descanso en casa.

El resultado es una pausa de cuatro días consecutivos para quienes no deban cumplir tareas en esas fechas.

  • La jornada no laborable se debe a que el 24 del tercer mes se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha clave en Argentina para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976.
  • Como ese año el 24 cae martes, el Gobierno suele establecer un “puente turístico” el día previo para fomentar el turismo interno y generar un descanso extendido.
  • La medida alcanza a empleados de la administración pública y a gran parte del sector privado, según lo que disponga cada empleador.
  • En actividades esenciales (salud, seguridad, transporte, entre otras) puede trabajarse con esquemas especiales o pago adicional, dependiendo del convenio.

En 2026, el 24 de marzo caerá un martes. Esta fecha es un feriado nacional inamovible en Argentina, lo que implica que no se traslada a otro día de la semana.
El martes 24 de marzo será asueto nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y el lunes 23 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. La combinación genera un fin de semana XL de cuatro días, aunque no todos podrán aprovecharlo de la misma manera.

Si trabajás en el sector privado, conviene consultar con tu empleador si el lunes 23 será otorgado como descanso. No todos los convenios lo aplican de forma automática.

A qué se debe el feriado el lunes 23 de marzo en 2026 y por qué es fin de semana largo

El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Esto significa que:

  • No se traslada.
  • Es obligatorio para la mayoría de los trabajadores.
  • Si se trabaja, corresponde pago doble según la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, el lunes 23 de marzo tiene otra categoría: es un día no laborable con fines turísticos.

Esto implica que:

  • En la administración pública nacional suele aplicarse como jornada libre.
  • En el sector privado, la decisión queda en manos del empleador.
  • Si se trabaja, no corresponde pago doble, salvo decisión empresarial.

Por eso, el “finde XL” dependerá del rubro, convenio y empresa. Al caer el 24 un martes, el Gobierno incluyó el lunes previo dentro de los días no laborables para fomentar el turismo interno.

Para quienes no trabajen ese lunes, el descanso irá del sábado 21 al martes 24 inclusive. Para otros, será simplemente un feriado aislado en medio de la semana.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El esquema distingue entre tres categorías: inamovibles, trasladables y días no laborables. Esa diferencia es clave para entender cómo impactan en el trabajo y el salario.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero – Año Nuevo
  • 16 y 17 de febrero – Carnaval
  • 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 3 de abril – Viernes Santo
  • 1 de mayo – Día del Trabajador
  • 25 de mayo – Revolución de Mayo
  • 20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio – Día de la Independencia
  • 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio – Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto – José de San Martín
  • 12 de octubre – Diversidad Cultural
  • 24 de noviembre – Soberanía Nacional

Días no laborables 2026

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo – antes del feriado del 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)
  • Viernes 10 de julio – día no laborable con fines turísticos en torno a las celebraciones patrias
  • Lunes 7 de diciembre – día no laborable previo al feriado del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)
