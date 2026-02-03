3 de febrero de 2026 Inicio
Desde Brasil, un nene de 2 años diagnosticado con un cáncer avanzado fue trasladado al Garrahan

El niño chaqueño fue trasladado al hospital pediátrico para recibir el tratamiento contra un neuroblastoma. Gracias a un operativo sanitario coordinado entre Chaco y Corrientes, el menor pudo continuar con la quimioterapia.

Felipe Adamczuk, el nene de 2 años internado en Florianópolis, fue repatriado y trasladado al Hospital Garrahan para continuar su tratamiento, tras un gran operativo sanitario entre las provincias de Corrientes y Chaco. El menor se encuentra estable y ya comenzó el tratamiento de quimioterapia para frenar el neuroblastoma, aunque el cuadro general es crítico.

Te puede interesar:

Según un comunicado emitido por la gobernación chaqueña, el menor llegó junto a su familia este martes a las 16:30 al hospital mejor hospital pediátrico de América Latina. El traslado fue posible gracias a la cooperación entre las provincias que se ocuparon de las gestiones de logística. “Gracias a una articulación efectiva y solidaria entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, el INSSSEP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se concretó la derivación y el traslado”, informaron a los medios.

Felipe se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su papá Iván Adamczuk y a su otro hermano. Todo se transformó el día que el menor comenzó a sentirse mal y al ser trasladado al hospital, le descubrieron un cáncer avanzado. La familia es oriunda de Resistencia y habían ido a visitar su abuela a Canas vieiras, donde reside actualmente.

El nene de dos años manifestó síntomas según relató su padre a un medio: “Él estaba irritable, estaba con falta de apetito, no quería jugar, no quería hacer nada. Pensamos que era por el estrés del viaje, que extrañaba a su mamá, porque viajamos solitos los tres con el otro hermano (Valentín, de 5 años)“.

El diagnóstico: la peor noticia para los padres de Iván

Al no haber mejoría con el transcurso de las horas, el padre decidió trasladarlo al hospital infantil Joana de Gusmão, donde le practicaron una tomografía en el área abdominal y recibió la peor de las noticias. En las imágenes se pudo ver una mancha negra en el tórax compatible con una neumonía, por lo que decidieron internarlo de inmediato mientras crecían las sospechas de un posible tumor alojado en la zona.

Tras la confirmación de esas sospechas, el menor fue internado en terapia intensiva y se procedió a realizar una biopsia para determinar el tipo de cáncer y tratamiento posterior. El primer resultado arrojado provino de la médula espinal y confirmó que se trataba de un neuroblastoma, un tipo de cáncer que se origina en el sistema nervioso y que afecta principalmente a nenes menores de 5 años.

Si bien el nene ya estaba realizando las primeras quimioterapias para frenar el avance del tumor en el hospital de Florianópolis, luego de dos días de internación se gestionó su repatriación. Felipe será atendido en el Garrahan donde continuará con un esquema de tratamiento de alta complejidad iniciado en los últimos días. El pronóstico es crítico ya que los médicos señalaron que el cáncer está haciendo metástasis.

El hospital Garrahan es reconocido mundialmente por ser una institución especializada en enfermedades de alta complejidad como oncología pediátrica, cardiología y neurología, entre otras. Se tratan a la mitad de los niños con cáncer de Argentina con una tasa de sobrevida de más del 70% a cinco años, comparable con los mejores centros del mundo”.

