Desde Brasil, un nene de 2 años diagnosticado con un cáncer avanzado fue trasladado al Garrahan El niño chaqueño fue trasladado al hospital pediátrico para recibir el tratamiento contra un neuroblastoma. Gracias a un operativo sanitario coordinado entre Chaco y Corrientes, el menor pudo continuar con la quimioterapia.







Felipe de 2 años se encuentra estable y ya comenzó el tratamiento de quimioterapia.

Felipe Adamczuk, el nene de 2 años internado en Florianópolis, fue repatriado y trasladado al Hospital Garrahan para continuar su tratamiento, tras un gran operativo sanitario entre las provincias de Corrientes y Chaco. El menor se encuentra estable y ya comenzó el tratamiento de quimioterapia para frenar el neuroblastoma, aunque el cuadro general es crítico.

Según un comunicado emitido por la gobernación chaqueña, el menor llegó junto a su familia este martes a las 16:30 al hospital mejor hospital pediátrico de América Latina. El traslado fue posible gracias a la cooperación entre las provincias que se ocuparon de las gestiones de logística. “Gracias a una articulación efectiva y solidaria entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, el INSSSEP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se concretó la derivación y el traslado”, informaron a los medios.

Felipe se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su papá Iván Adamczuk y a su otro hermano. Todo se transformó el día que el menor comenzó a sentirse mal y al ser trasladado al hospital, le descubrieron un cáncer avanzado. La familia es oriunda de Resistencia y habían ido a visitar su abuela a Canas vieiras, donde reside actualmente.

El nene de dos años manifestó síntomas según relató su padre a un medio: “Él estaba irritable, estaba con falta de apetito, no quería jugar, no quería hacer nada. Pensamos que era por el estrés del viaje, que extrañaba a su mamá, porque viajamos solitos los tres con el otro hermano (Valentín, de 5 años)“.

El diagnóstico: la peor noticia para los padres de Iván Al no haber mejoría con el transcurso de las horas, el padre decidió trasladarlo al hospital infantil Joana de Gusmão, donde le practicaron una tomografía en el área abdominal y recibió la peor de las noticias. En las imágenes se pudo ver una mancha negra en el tórax compatible con una neumonía, por lo que decidieron internarlo de inmediato mientras crecían las sospechas de un posible tumor alojado en la zona.