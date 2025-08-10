10 de agosto de 2025 Inicio
Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

El hombre recorría locales de Zárate y Campana, simulaba realizar controles y exigía mercadería para no labrar supuestas infracciones. Levantó sospechas porque usaba una campera con el viejo logo de AFIP.

El hombre estafó a varios comerciantes usando la misma modalidad.

La Policía de Investigaciones de Zárate detuvo a un hombre que se hacía pasar por un inspector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fingía controles en distintos comercios de la zona y exigía mercadería costosa, como electrodomésticos, a cambio de no labrar supuestas infracciones.

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió el 25 de julio pasado cuando el hombre ingresó a un local de electrodomésticos, revisó documentación y, tras presionar a los propietarios, terminó llevándose varios productos. La misma modalidad fue denunciada por otros comercios de Zárate y Campana, según informó La Opinión Online.

Las víctimas señalaron que el falso inspector les exigía productos caros bajo la amenaza de labrarles multas. El detalle que les llamó la atención es que usaba una campera oficial pero con el viejo logo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue reemplazada por ARCA en octubre de 2024.

La Sub DDI Zárate identificó al sospechoso, que es residente de Campana, y realizó un allanamiento en su domicilio en el que se secuestraron la campera y varios electrodomésticos. Fue imputado por el delito de "usurpación de títulos y honores", y ahora se investiga si trabajaba con cómplices.

