Detuvieron a tres mujeres en La Plata acusadas de regentear una red de trata Se presume que las detenidas tenían roles operativos en la gestión de los prostíbulos y la explotación de mujeres vulnerables, captadas mediante distintos métodos y sometidas dentro de la red.







Tres mujeres fueron arrestadas en La Plata como parte de una investigación por el delito de trata de personas. Los procedimientos judiciales, dirigidos por la Fiscalía N.º 5 y la Delegación de Crimen Organizado, se llevaron a cabo en varios domicilios que presuntamente funcionaban como prostíbulos encubiertos.

La investigación dio un giro crucial cuando una víctima logró escapar y se presentó ante la Justicia, acompañada por personal del Ministerio de Justicia y del Ministerio de las Mujeres bonaerense. Su testimonio corroboró información que ya poseían los investigadores y aportó nuevos y vitales detalles sobre la estructura interna de la red de explotación.

La víctima identificó un prostíbulo clave en diagonal 74 entre 20 y 21, lo que permitió a las autoridades enfocar sus esfuerzos de manera más precisa.

Gracias a la declaración de la víctima, se emitieron órdenes de arresto que llevaron a la detención de las tres mujeres, identificadas por sus iniciales: A.E.M., P.J.M.V. y M.A.C. Estas personas son acusadas de participar activamente en la organización y operación de esta red criminal. Se presume que tenían roles operativos en la gestión de los prostíbulos y la explotación de mujeres vulnerables, captadas mediante distintos métodos y sometidas dentro de la red.

Las imputaciones legales contra las detenidas son específicas y graves. Dos de las mujeres fueron acusadas de "explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima". La tercera, por su parte, enfrenta cargos de ser autora penalmente responsable del delito de "promoción y facilitación de la prostitución".

La investigación continúa abierta y bajo estricta reserva judicial. Las autoridades han confirmado que existe una orden de detención pendiente y no descartan la posibilidad de nuevas diligencias. El testimonio de la víctima sigue siendo el pilar central de la causa, y los investigadores están explorando posibles ramificaciones de la red en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que sugiere que podría haber más implicados en este caso de explotación.