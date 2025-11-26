26 de noviembre de 2025 Inicio
"Voy a dejar la casa como un colador": las amenazas de la menor que mató a su novio en Remedios de Escalada

Se trata de una adolescente de 16 años que asesinó a un joven identificado como Santiago Nahuel López Monte. Tras el crimen, afirmó que se había lastimado con una reja y escapó.

Por

Una menor asesinó a su novio.

Río de Janeiro registró un nuevo operativo narco sangriento.
Otro operativo narco sangriento en Río de Janeiro: al menos tres muertos y un niño grave

La Justicia inició una investigación en el marco del hecho, por el que se dieron a conocer unas amenazas a López Monte: "Conocés mi familia, no me conoces a mí, ¿me escuchaste? ¿Ustedes qué tienen para responder? Voy a ir y voy a dejar la casa como un colador, así de una te lo digo. Vos a mí no me conocés y Santiago me conoce muy bien. Él sabe la clase de persona que somos. No me van a decir que soy ninguna cagona. No quiero a la Policía".

El ataque se produjo en una casa ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania, tras un llamado al 911 realizado por la prófuga, quien afirmó que su novio se encontraba lastimado por querer saltar una reja y no tenía signos vitales.

Embed

En tal sentido, un grupo de policías y de médicos asistieron al lugar y confirmaron que la víctima había fallecido. Además, confirmaron que el cuerpo registró dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo.

Según señaló una médica del SAME que lo atendió, las heridas que presentaba el cuerpo no eran compatibles con haberse enganchado con una reja. Mientras lo revisaba, la presunta agresora le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Luego, en medio de la confusión, se escapó del lugar.

En tanto, el fiscal Oscar Maidana, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, ordenó las pericias en el lugar y la captura de la chica.

El testimonio del hermano del joven asesinado en Remedios de Escalada: "No se clavó una reja, lo apuñalaron"

Miguel, hermano de la víctima, apuntó contra la familia de la adolescente y sostuvo que son "narcos". "Ella llamó a mi mamá y le dijo que había apuñalado a mi hermano", contó a C5N. "Vinimos y pensamos que le había cortado el dedo o algo, porque la mina es muy violenta. Cuando llegamos estaba la ambulancia del SAME, el patrullero acá, allá al frente estaba la madre con los tres hermanos", relató, sobre la noche fatídica.

"Cuando le preguntamos por ella, el policía dijo 'se escapó recién'. No se te puede escapar la piba. 'Le entró crisis de nervios y se fue por ahí', dijo. "Todos conocemos que los padres son narco, tienen plata. El padre está preso por narco. El hermano lo está buscando la policía también por narco. ¿Cómo se te puede escapar? La piba acá, estando el muerto, mi hermano fallecido ahí, ella acá", cuestionó el joven.

"Ella vivía en mi casa con mi hermano y mi mamá de tanto que discutían les dijo que se vayan. La piba mandó un mensaje, fue, le dijo a la familia, vinieron a la casa de mi mamá, le cascotearon toda la casa, le rompieron todos los vidrios y querían entrar a la fuerza a hacer quilombo, porque decían que la pibita no era lo que decían", contó Miguel. Luego de esos eventos, Santiago se fue a vivir con su novia.

Volviendo a los hechos del martes por la noche, el joven explicó: "Según el policía, la chica le dijo que él quiso saltar la reja y se la clavó. Si vos mirás la reja, en ningún momento tiene sangre. Anoche tampoco. Y la moto que estaba ahí estaba llena de sangre".

En cuanto al paradero de la chica, aseguró: "La tienen refugiada por ahí. Del resto de los familiares que se supone que estaban en esta casa, tampoco se sabe. No sabemos si ellos están presos, si la piba está presa, no avisan nada".

"Mi mamá está destruida. Quiere justicia, que pague ella. Ella no es menor. Para matar a una persona no sos menor. Para planear todo lo que hicieron de sacarlo, ponerlo acá, porque a mi hermano lo mataron ahí adentro. Y a ella la ayudaron a sacarlo a mi hermano acá afuera", denunció.

"Acá no había sangre porque mi hermano nunca se clavó una reja. A él le metieron tres puñaladas con un cuchillo. El celular de mi hermano no aparece, el documento de mi hermano no aparece. Ella tenía la foto de mi hermano en el Instagram, desaparecieron todas las fotos, se borraron todas las fotos de mi hermano. No quedó nada de mi hermano", planteó.

"Santiago era buenito, iba al colegio, trabajaba con mi viejo de albañil. No andaba nada raro. ¿Sabés cuántas veces le dijimos que no se meta con ella? 'Ellos son narcos, te van a meter por mal camino, vas a terminar mal con ellos. Son gente que le gusta la plata fácil. No vas a aprender nada con ellos'. Pero se quedó", concluyó.

