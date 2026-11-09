Detuvieron en Bahía Blanca a otro sospechoso por amenazar de muerte al papa León XIV El fiscal federal del caso explicó que hubo un llamado al 911 que hablaba de dar muerte al Sumo Pontífice y tras dar una rápida investigación con la policía bonaerense, se pudo detectar de dónde había salido la llamada. Por Agregar C5N en









“¿911? Muerte al Papa, HDP”, es el llamado que se escucha en la grabación.

Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV tras un llamado al 911. El fiscal de la causa dio más detalles de los elementos que se secuestraron durante el allanamiento.

El sospechoso, identificado como Flavio Ariel Perrone, quedó a disposición de la Justicia federal luego de un allanamiento en su vivienda del barrio Villa Libre Sur, tras un rápido accionar de la policía bonaerense que pudo detectar de dónde había salido la llamada.

“Hubo un llamado al 911 que hablaba de dar muerte al Papa León XIV. A raíz de una rápida investigación con la policía bonaerense, se pudo saber de dónde había salido la llamada”, reconoció el fiscal federal Carlos Martínez en declaraciones con Radio Brisas y agregó: “Ayer (por el domingo) se hizo un allanamiento en una vivienda en Bahía Blanca y se encontró en su poder el teléfono donde se hizo el llamado”.

Detuvieron a un hombre en Bahía Blanca por amenazar de muerte al Papa e interviene el Juzgado Federal de Mar del Plata.El fiscal federal Carlos Martínez habló con Radio Brisas y dio detalles del caso: "Hubo un llamado al 911 que hablaba de dar muerte al Papa León XIV. A raíz de una rápida investigación con la policía bonaerense, se pudo saber de dónde había salido la llamada".En este marco, confirmó que "ayer se hizo un allanamiento en una vivienda en Bahía Blanca y se encontró en su poder el teléfono donde se hizo el llamado".#amenazas #BahiaBlanca #MarDelPlata — Radio Brisas (@radiobrisasok) November 9, 2026 De acuerdo a la grabación aportada a la causa, se escucha la voz de un hombre que llamó a emergencias y decía: “¿911? Muerte al Papa, HDP”. A partir del número telefónico, se requirieron los datos de titularidad de la línea y realizaron distintas averiguaciones que permitieron identificar al sospechoso, lo que dio como lugar de domicilio en Bahía Blanca, donde finalmente se concretó su detención.