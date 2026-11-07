Detuvieron a un sospechoso por amenazas de muerte contra el papa León XIV La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), quien informó la detención, coordinó el operativo con la Policía Federal y la Justicia federal de Campana. El procedimiento se resolvió en menos de 24 horas. Por Agregar C5N en









El papa León XIV saluda mientras sube al avión papal, rumbo a Uruguay para la primera etapa de su viaje a Sudamérica. Vatican Media

Un operativo de seguridad e inteligencia concluyó con la detención de una persona acusada de haber realizado amenazas de muerte contra el Papa León XIV, en el marco de la planificación de su visita a la Argentina. La novedad fue confirmada este sábado por la noche por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Mediante un comunicado oficial, el organismo de inteligencia informó que la investigación judicial se puso en marcha tras la recopilación de información generada por la Subsecretaría de Operaciones del organismo de inteligencia. Dichos datos fueron canalizados hacia el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), que tuvo a su cargo el despliegue de las tareas operativas.

pic.twitter.com/QFdK23mcCI — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 8, 2026 El procedimiento que derivó en la captura fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Dr. Adrián González Charvay. Según precisaron las autoridades en el informe oficial, la neutralización de la amenaza se concretó en menos de 24 horas a partir del momento en que se tomó conocimiento de las intimidaciones.

Desde la SIDE destacaron que la resolución del caso obedeció al trabajo coordinado entre las áreas de Inteligencia del Estado, las Fuerzas Federales de Seguridad y el Poder Judicial. Esta articulación permitió intervenir con rapidez antes del desarrollo de la agenda del Sumo Pontífice en el país.

"La Secretaría de Inteligencia reafirma su compromiso con la anticipación de riesgos y detección de amenazas, y trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad", cerró el comunicado el organismo.