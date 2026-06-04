Detuvieron a la expolicía que grababa contenido erótico tras un choque fatal: hallaron un arma y drogas

Nicole Verón, conocida por la difusión de videos eróticos grabados con uniforme policial, fue arrestada luego de un accidente que dejó una víctima fatal en Ezeiza.

La exintegrante de la Policía de la Ciudad Nicole Verón, quien meses atrás alcanzó notoriedad por la comercialización de contenido erótico grabado con uniforme policial, fue detenida este miércoles luego de quedar involucrada en un accidente fatal ocurrido sobre la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza. La investigación tomó un rumbo inesperado cuando, en medio de los procedimientos realizados tras el siniestro, los efectivos hallaron un arma de fuego y drogas, elementos cuya vinculación con la mujer es ahora materia de análisis judicial.

El episodio se produjo en el kilómetro 23,6 de la traza, donde colisionaron una Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. Como consecuencia del impacto, murió Hugo Javier López, de 48 años , conductor de la camioneta, quien salió despedido del vehículo tras el choque.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Verón viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres. Mientras las fuerzas de seguridad trabajaban en la asistencia de los involucrados y en la preservación de la escena, detectaron una situación que despertó sospechas entre los investigadores.

Según consta en la causa, la exagente habría ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros dentro de un móvil de la Policía Federal que participaba del operativo. El arma fue localizada poco después y se encontraba con cargador y municiones aptas para su uso, por lo que la fiscalía ordenó imputarla por presunta tenencia ilegal de arma de guerra.

La situación se agravó cuando, durante la inspección del BMW, los peritos encontraron sustancias estupefacientes y elementos utilizados habitualmente para su fraccionamiento. A raíz de ese hallazgo se inició una investigación paralela para determinar el origen de esos materiales y establecer si existe algún vínculo con actividades de comercialización de drogas.

El vehículo quedó secuestrado para la realización de pericias, mientras que la escena fue preservada para el trabajo de los especialistas. En paralelo, la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza continúa analizando las circunstancias que derivaron en el choque que costó la vida de López.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de distintas pericias accidentológicas, balísticas y toxicológicas con el objetivo de esclarecer tanto la mecánica del siniestro como la procedencia del arma y de los estupefacientes encontrados en el automóvil donde viajaba la exintegrante de la fuerza porteña.