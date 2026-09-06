Quini 6: los resultados del sorteo 3.406 del domingo 6 de septiembre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026.

El sorteo 3.406 del Quini 6 de este domingo 6 de septiembre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Números ganadores: 2 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 6 de septiembre de 2026

Números ganadores: 12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34

6 aciertos: vacante. Premio: $2.214.708.980

5 aciertos: 23 ganadores. Premio: $2.439.886

4 aciertos: 1.513 ganadores Premio: $11.127

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 6 de septiembre de 2026

Números ganadores: 0 - 3 - 22 - 32 - 37 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $7.032.378.571

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 6 de septiembre de 2026

Números ganadores: 0 - 3 - 4 - 13 - 23 - 42

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $31.448.574

Pozo extra: resultado del domingo 6 de septiembre de 2026

Números ganadores: 0 - 2 - 3 - 12 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 41

6 aciertos: 718 ganadores. Premio: $278.551

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.407 del Quini 6 se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 21:15. Pozo estimado: $12.860.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.