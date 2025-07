Desgarrador testimonio del hermano de "Locomotora" Oliveras: "El estado es completamente crítico"

Ante esta situación, el hermano habló en TN y puntualizó que “el estado es completamente crítico. Tiene daño en el tronco cerebral, que es la parte que están los signos vitales: la respiración, la tensión, los movimientos inconscientes. Es una de las partes más importantes".

Locomotora Oliveras

“Nadie está preparado para responder de manera instantánea. Nos reunimos con los hijos, nos damos fuerzas y esperamos, tenemos fe, la acompañamos. Es lo único que puedo decir. El día a día”, agregó.

También, se mostró confundido porque explicó que la deportista siempre tuvo una vida sana: “Ella siempre estaba haciendo gimnasia. Siempre tenía que hacer algo: correr, caminar, hacer pesas. No tomaba alcohol”. Y contó: “Como hermana, es una genia”.

El video de "Locomotora" Oliveras que se viralizó mientras pelea por su vida: "Esa mierda te hace mal"

La exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras continúa internada en estado crítico y los médicos aseguraron que “tiene riesgo de vida” y que el daño en su cerebro es "irreversible" como consecuencia del ACV isquémico que sufrió hace ocho días.

Mientras se multiplican las cadenas de oración y pedidos por su mejoría, los seguidores de la exdeportista revivieron un video en las redes sociales donde brindaba un mensaje de aliento.

El contenido en cuestión fue compartido a fines de mayo por el streamer Tomás Mazza en su cuenta de Instagram y mostraba un entrenamiento junto a la campeona del mundo, donde esta lo motivaba a entrenar y mejorar sus hábitos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomas Mazza (@mazzatomas1)

Luego de que el joven le contara que dejó de fumar, Oliveras no dudó en felicitarlo: "Lógico. Eso es lo primero, sino te van a matar", en referencia a su desempeño sobre el ring. "Te hace mal, no hay que fumar nada, nada, nada. No hay que fumar. Esto hay que hacer, entrenar y confiar en vos", continuó alentándolo.

Sin embargo, agregaría un poderoso mensaje que quedó grabado en la mente del influencer y que fue celebrado por los usuarios en las redes: "La vida es una pelea. Todos los días hay que pelear para decirle no a esto, no a lo otro, no a la joda, no a lo malo"