El video de "Locomotora" Oliveras que se viralizó mientras pelea por su vida: "Esa mierda te hace mal"

El contenido en cuestión fue compartido a fines de mayo por el streamer Tomás Mazza en su cuenta de Instagram y mostraba un entrenamiento junto a la campeona del mundo, donde esta lo motivaba a entrenar y mejorar sus hábitos.

Luego de que el joven le contara que dejó de fumar, Oliveras no dudó en felicitarlo: "Lógico. Eso es lo primero, sino te van a matar", en referencia a su desempeño sobre el ring. "Te hace mal, no hay que fumar nada, nada, nada. No hay que fumar. Esto hay que hacer, entrenar y confiar en vos", continuó alentándolo.

Sin embargo, agregaría un poderoso mensaje que quedó grabado en la mente del influencer y que fue celebrado por los usuarios en las redes: "La vida es una pelea. Todos los días hay que pelear para decirle no a esto, no a lo otro, no a la joda, no a lo malo"