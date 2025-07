Por otro lado, señaló que el ACV “ya generó un daño” por lo que reconocer que Oliveras “es una paciente que tiene riesgo de vida”. “La lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”, detalló.

Por último, señaló que “hay que entender que todavía estamos en una fase donde lo más importante es sostenerla con vida y tratar de mantener el funcionamiento de sus órganos”.

Así hablaba Locomotora Oliveras sobre su muerte: “Si alguien tiene que estar cuidándome, prefiero...”

En el último tiempo, se volvió viral un video de hace años donde la exboxeadora hace una dura reflexión sobre la muerte.

Durante una entrevista con Alejandro Fantino en América, Locomotora habló sobre la muerte de su padre y al mismo tiempo hizo un análisis sobre su posible deceso: “Si a mí me toca, y lo digo porque así pienso, me enfermo y tienen que ir a un hospital y que me tienen que limpiar el culo… no, no, yo prefiero estar muerta, de verdad. Yo creo que yo no podría vivir así, no podría”.

En varias oportunidades la deportista reconoció ser consciente que “en cualquier momento me puedo morir”, también aseguró que vive el día a día como si fuera el último ya que “la vida es esto”. “Si vos no disfrutás el tecito que te estás tomando ahora ¿qué sentido tiene la vida? Si vos no estás disfrutando el momento ¿por qué pensar en el futuro si capaz esta noche te dormís y te vas en un sueño? Puede pasar. La gente no lo tiene presente. Te podés morir en un rato. En un rato hay una balacera, pum, te dan un tiro, te choca un auto o te morís en un sueño como mi papá”, aseguró.

Locomotora Oliveras La excampeona mundial está internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. Redes sociales

“Entonces, disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te está diciendo algo, un mensaje al corazón. Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal. La gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz”, agregó.