Cuáles son los secretos que esconde el Ártico, uno de los lugares más misteriosos del planeta El deshielo no solo altera nuestro clima, sino que abre una cápsula del tiempo milenaria: ¿qué enigmas y peligros acechan bajo el permafrost que comienza a despertar? Por Daniela Salinas + Seguir en







El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º. El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º. Télam

¿Podría un microorganismo antiguo despertar y causar una nueva pandemia? Esta pregunta, que parece extraída de una película de ciencia ficción, cobra relevancia ante el acelerado deshielo del Ártico, una región que se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio global. En el Ártico existe el permafrost, un suelo congelado desde la Era de Hielo, actúa como una "cápsula del tiempo" que preserva microbios, animales, grandes cantidades de carbono y muchos secretos.

Sin embargo, el médico Nahuel López, médico del Hospital de Clínicas de la UBA, aporta una visión equilibrada sobre este fenómeno. Según el especialista, aunque es posible que virus y bacterias sobrevivan milenios en ambientes extremos, la probabilidad epidemiológica de una nueva pandemia es baja.

El especialista explicó que para que esto ocurra deben cumplirse múltiples condiciones: el microorganismo debe ser viable en el clima actual, infectar humanos, transmitirse eficazmente y resistir nuestro sistema inmunológico."La mayoría de los microorganismos antiguos no cumplen todos estos requerimientos. Entonces epidemiológicamente es poco probable que puedan causar una nueva pandemia", expresó.

Bacterias 17-4-26 Imagen del Pithovirus sibericum. En 2016, en Siberia, una ola de calor liberó esporas de Bacillus anthracis (Ántrax) de un reno muerto hace 75 años, lo que resultó en la muerte de más de 2.000 renos y la infección de 21 personas. Además de las bacterias, la ciencia logró reactivar "virus zombies", como el Pandoravirus yedoma de 48.500 años, que aún conserva su capacidad infecciosa, aunque en este caso solo infecta a amebas unicelulares.

Uno de los hallazgos más sorprendentes es que bacterias antiguas ya muestran resistencia a los antibióticos modernos. Recientemente, se analizó el genoma de la bacteria Psychrobacter SC65A.3, recuperada de un hielo de 5.000 años en una cueva de Rumania, la cual presentó resistencia a 10 antibióticos de 8 clases distintas.

Lejos de ser solo una amenaza, el estudio de estos microorganismos antiguos ofrece oportunidades médicas. El médico remarcó que permiten "comprender mejor la resistencia a los antibióticos para poder diseñar nuevos que eviten esos mecanismos y anticipar futuras mutaciones". Infografia_Permafrost Sin embargo, existe otra amenaza: el deshielo. Al derretirse el permafrost, libera metano y dióxido de carbono, alimentando un ciclo de calentamiento global. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, consecuencia de la falta de control de las actividades humanas, calentó desde 1.1 grados desde 1850 al 1900 según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)