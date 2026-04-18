18 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son los secretos que esconde el Ártico, uno de los lugares más misteriosos del planeta

El deshielo no solo altera nuestro clima, sino que abre una cápsula del tiempo milenaria: ¿qué enigmas y peligros acechan bajo el permafrost que comienza a despertar?

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º.

El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º.

El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º.

El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º.

Télam

¿Podría un microorganismo antiguo despertar y causar una nueva pandemia? Esta pregunta, que parece extraída de una película de ciencia ficción, cobra relevancia ante el acelerado deshielo del Ártico, una región que se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio global. En el Ártico existe el permafrost, un suelo congelado desde la Era de Hielo, actúa como una "cápsula del tiempo" que preserva microbios, animales, grandes cantidades de carbono y muchos secretos.

El trabajo fue realizado por paleontólogos de Argentina y Alemania.
Te puede interesar:

Chubut: descubrieron a un dinosaurio que vivió hace 155 millones de años en la Patagonia

Sin embargo, el médico Nahuel López, médico del Hospital de Clínicas de la UBA, aporta una visión equilibrada sobre este fenómeno. Según el especialista, aunque es posible que virus y bacterias sobrevivan milenios en ambientes extremos, la probabilidad epidemiológica de una nueva pandemia es baja.

El especialista explicó que para que esto ocurra deben cumplirse múltiples condiciones: el microorganismo debe ser viable en el clima actual, infectar humanos, transmitirse eficazmente y resistir nuestro sistema inmunológico."La mayoría de los microorganismos antiguos no cumplen todos estos requerimientos. Entonces epidemiológicamente es poco probable que puedan causar una nueva pandemia", expresó.

Bacterias 17-4-26
Imagen del Pithovirus sibericum.

Imagen del Pithovirus sibericum.

En 2016, en Siberia, una ola de calor liberó esporas de Bacillus anthracis (Ántrax) de un reno muerto hace 75 años, lo que resultó en la muerte de más de 2.000 renos y la infección de 21 personas. Además de las bacterias, la ciencia logró reactivar "virus zombies", como el Pandoravirus yedoma de 48.500 años, que aún conserva su capacidad infecciosa, aunque en este caso solo infecta a amebas unicelulares.

Uno de los hallazgos más sorprendentes es que bacterias antiguas ya muestran resistencia a los antibióticos modernos. Recientemente, se analizó el genoma de la bacteria Psychrobacter SC65A.3, recuperada de un hielo de 5.000 años en una cueva de Rumania, la cual presentó resistencia a 10 antibióticos de 8 clases distintas.

Lejos de ser solo una amenaza, el estudio de estos microorganismos antiguos ofrece oportunidades médicas. El médico remarcó que permiten "comprender mejor la resistencia a los antibióticos para poder diseñar nuevos que eviten esos mecanismos y anticipar futuras mutaciones".

Infografia_Permafrost

Sin embargo, existe otra amenaza: el deshielo. Al derretirse el permafrost, libera metano y dióxido de carbono, alimentando un ciclo de calentamiento global. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, consecuencia de la falta de control de las actividades humanas, calentó desde 1.1 grados desde 1850 al 1900 según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La aplicación permite geolocalizar vinchucas y evacuar dudas.

Científicos argentinos crearon una app para monitorear las vinchucas

Investigadores argentinos proponen una nueva hipótesis para la creación de rayos gamma. 

Enigma galáctico: investigadores argentinos proponen una nueva explicación al origen de los rayos gamma

Hoy se conmemora el nacimiento de Bernardo Houssay, premio Nobel y fundador del Conicet. 

En el Día del Investigador Científico en Argentina, el sector reclama: "Nos encontramos con un panorama desolador"

alberto kornblihtt dara una clase publica en plaza de mayo en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento

Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

play

Caso Ángel: denunciaron al juez y a profesionales involucradas por haber fallado en la protección del niño

El video que es tendencia: Unos alumnos estadounidenses al ritmo de canciones en español

Esta profesora de Estados Unidos les pidió a sus alumnos cantar en español y se volvió viral

Rating Cero

El actor mantiene una rutina activa incluso a los 60 años.

La impactante transformación física de uno de los actores de Greys Anatomy

Coti se fue de la Cárcel de Gemelos.
play

Coty Romero fue expulsada de la Cárcel de Gemelos tras pegarle una trompada a Palace

Las expectativas crecen ante la ausencia de confirmaciones oficiales y la costumbre de Marvel de reservar sus anuncios más significativos para eventos especiales o convenciones internacionales. 

Marvel quiere a Sydney Sweeney como Emma Frost en la película de los X-Men: ¿quién es?

The Pitt: ¿de qué se trata la serie médica que es furor?.
play

The Pitt llega al final de su segunda temporada en HBO Max: de qué se trata la serie médica que es furor

Además, en algunos de los clips se la pudo ver interactuando con Wanda Nara en un clima distendido, lo que refuerza la idea de que la serie combinará ficción con elementos de la vida real. 

Se filtró la primera foto de Wanda Nara y Maxi López en su nueva novela

Las redes señalaron al próximo participante eliminado de la casa más famosa del país.

Gran Hermano 2026: quién será el próximo eliminado según las encuestas

últimas noticias

El goleador que brilló en Alemania y su historia fuera del fútbol.

De quién se trata: el jugador que la rompió en Alemania, se volvió millonario, pero terminó perdiendo todo

Hace 8 minutos
Charbonier, el destino cordobés en la Villa de Punilla que enamora. 

El destino cordobés que es poco conocido pero ideal para disfrutar del río antes del invierno

Hace 13 minutos
Muebles de cocina ideales para refuncionalizar el espacio. 

Los muebles que aprovechan el espacio y descartan la posibilidad de poner electrodomésticos en la mesada

Hace 18 minutos
play

Kicillof: "Es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina"

Hace 33 minutos
Trump, duro contra Irán en medio de la tregua.

Trump aseguró que "Irán no puede chantajear" a Estados Unidos con amenazas

Hace 40 minutos