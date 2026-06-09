9 de junio de 2026 Inicio
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Científicos argentinos descubrieron una nueva especie de reptil prehistórico anterior a los dinosaurios en La Rioja

Shakajlura riojanensis medía seis metros de largo y contaba con una poderosa mandíbula. Habitó en lo que hoy es el Parque Nacional Talampaya en el período Triásico, hace aproximadamente 237 millones de años.

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Shakajlura riojanensis es ancestro de los actuales cocodrilos.

Shakajlura riojanensis es ancestro de los actuales cocodrilos.

Lautaro Rodríguez Blanco

Un equipo interdisciplinario argentino descubrió una nueva especie de antiguos reptiles previos a los dinosaurios, parientes lejanos de los modernos cocodrilos. Se trata de Shakajlura riojanensis ("lagarto bendito de La Rioja"), un gigante de seis metros de largo que habitó lo que hoy es territorio riojano el período Triásico, hace aproximadamente 237 millones de años.

El foco será investigar invertebrados y peces; arrecifes de coral de aguas frías y hábitats vulnerables. 
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El hallazgo del equipo encabezado por la investigadora en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del CONICET, Julia Brenda Desojo, permite reconstruir una etapa de la historia de la vida prácticamente desconocida para el público: el mundo previo al dominio de los dinosaurios.

El trabajo fue publicado este martes en la revista científica Papers in Palaeontology y da cuenta de las labores realizadas en la Formación Chañares, ubicada en el Parque Nacional Talampaya, en el marco de dos campañas paleontológicas de varios meses realizadas en 2017 y 2018 por el Archosauriform Research Group. Allí, se encontraron varios huesos del cráneo y del postcráneo, incluso piezas correspondientes a la cintura del animal, que llegó a medir 6 metros de largo y tenía un cráneo de 60 centímetros.

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Los restos de Shakajlura riojanensis hallados en La Rioja.

Los restos de Shakajlura riojanensis hallados en La Rioja.

Cómo era Shakajlura riojanensis, el reptil prehistórico anterior a los dinosaurios

El descubrimiento es clave para conocer más sobre el origen de los actuales cocodrilos y sobre los verdaderos dueños de la Tierra antes de la era de los dinosaurios, además de reafirmar el rol capital de la ciencia argentina en la producción de conocimiento de relevancia mundial. Los afloramientos de la Formación Chañares presentan un registro de interés a nivel global, porque incluyen ancestros de mamíferos, dinosaurios y cocodrilos, como también de plantas, hongos y artrópodos

Shakajlura riojanensis contaba con una mandíbula poderosa, dientes comprimidos lateralmente capaces de desgarrar carne y una postura erguida que le otorgaba gran movilidad.

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El trabajo de los investigadores en la Formación Chañares, en La Rioja.

El trabajo de los investigadores en la Formación Chañares, en La Rioja.

Hasta ahora, en la Formación Chañares sólo se conocía un representante de los Paracrocodylomorpha, estos antiguos cocodrilos: el Luperosuchus fractus, estudiado por el paleontólogo estadounidense Alfred Romer en la década de 1970. El descubrimiento de Shakajlura riojanensis incorpora una nueva especie a ese reducido conjunto y amplía significativamente el conocimiento sobre los grandes depredadores que dominaron Sudamérica hace más de 230 millones de años.

Además de Desojo, integran el equipo de investigación: Ariel Cardillo, becario doctoral del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja María Belén von Baczko, Martín Ezcurra y Agustín Martinelli, investigadora/es del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET); Nahuel Vega, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y Lucas Fiorelli, investigador del CONICET en el CRILAR.

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