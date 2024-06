La tía de Loan apuntó contra la mamá del niño desaparecido: "Me llama la atención que no salió a buscar a su hijo"

"No tengo nada que esconder. Dije la verdad y es lo que pasó", señaló Laudelina sobre la desaparición de Loan

“Estoy preocupada porque la gente me señala a mí. Nosotros estuvimos toda la tarde buscando a Loan ese mismo jueves. Lo buscamos y no lo encontramos. Comimos un guiso y después de eso con mi marido fue a buscar naranjas con los chicos y yo me quedé acá buscando mandarinas”, comenzó relatando sobre cómo fue ese día.

En exclusiva con Mariela López Brown por C5N agregó: “Al rato me llamó Antonio diciéndome que me fije si llegó Loan que se había vuelto con su naranja pelada porque quería estar con el papá. Yo le dije que no había llegado y ahí salimos a buscarlo”.

En la causa, Antonio, el tío del menor, y una pareja amiga de él son las personas que se encuentran detenidas imputadas por abandono de persona. “La mujer es ama de casa y su pareja empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato”, detalló el Jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Molina sobre los detenidos.

Loan Corrientes

La mujer es quien encontró la zapatilla del chico “mucho más al fondo del campo de donde está la escuela”, un punto de referencia de búsqueda. “Yo estaba en la comisaría y me llamaron para reconocer la zapatilla porque decían que yo la iba a reconocer. Ahí le pedí a un hombre que estaba ayudando a la búsqueda si tenía un celular para sacar una foto”, detalló en exclusiva con Mariela López Brown por C5N.

En medio de la búsqueda, Laudelina apuntó contra María, la mamá de Loan

Este martes Laudenina deberá declarar por primera vez ante la Fiscalía y a la espera de ser interrogada, contó, en diálogo con C5N, que no sabe qué pasó con Loan y que le parece “todo muy raro”. “Fue una cosa de minutos lo que pasó, habrán pasado 20/25 minutos. Nosotros lo llamábamos, pero nadie contestaba y tampoco escuchamos ningún llanto”, recordó.

En ese punto, la mujer cree que el niño no está perdido, sino que “existe la posibilidad que alguien haya estado en el monte porque hay gente que camina” y sostuvo: “Para mi apareció una persona y se lo habrá llevado, porque ya es mucho tiempo del que pasó”.

En ese punto, Laudelina defendió a su marido y apuntó contra María, la mamá del pequeño de 5 años que de nada se sabe desde el jueves pasado. “Yo le creo a mi marido porque él me llama y me avisa. No tengo ninguna sospecha del entorno, todos estábamos buscándolo”, indicó y al mismo tiempo agregó: “Solo la mamá y hermano se quedaron en la casa esperando a esperar a que regrese. Si fuera mi hijo me iría hasta debajo de la tierra”.

“Por lo que escuché mi mamá sospecha contra la mamá de Loan, María. Me conmueve que no haya hecho nada por su hijo, no lo buscó”, remarcó y aseguró: “Apunto contra María por la tranquilidad que maneja tras la desaparición de su hijo”.

En cuanto a la investigación, reconoció que ella misma le pidió “a los demás jefes es que investiguen todos los teléfonos” y que a ella nadie me peritó el celular, más allá del pedido que realizó a la Policía. “Miedo no tengo, no tengo nada que esconder. Yo dije la verdad y es lo que pasó”, concluyó.