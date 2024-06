Desaparición de Loan: la madre se descompensó durante una marcha y ralizó un desesperado pedido

"El comisario me dijo que no haga la marcha", contó Noguera en diálogo con TN y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad al plantear: "No sé por qué me sacaron el teléfono. Eso quiero saber, por qué me quitaron el teléfono si yo estuve en mi casa". El padre de Loan, José Peña, también estuvo presente en la movilización.

La mujer se descompensó en medio de un desgarrador llanto y debió ser atendida en una ambulancia. "Quiero que mi hijo vuelva", afirmó, según recogió el medio local Diario Época.

Walter Maciel, el comisario que se hizo cargo de la búsqueda, se convirtió este viernes en uno de los seis detenidos, ya que autorizó a Victoria Caillava, la funcionaria municipal que aparece en la última foto donde se lo ve a Loan, y a su esposo, Carlos Pérez a viajar a la ciudad de Corrientes luego de la desaparición del menor.

Video: el padre de Loan realizó la reconstrucción de cómo se perdió el niño en Corrientes

A ocho días de la desaparición de Loan, su padre, José Peña, realizó una reconstrucción de cómo se sucedieron los hechos en la estancia de la abuela, luego del almuerzo familiar junto a sus primos, tíos y amigos. “Es raro que venga para acá”, se lo escucha decir en el video de la recorrida llevado a cabo con un periodista local.

“Estábamos comiendo acá, los demás estaban ahí, acá había otra mesita donde estaban comiendo”, comienza el relato de José en un material audiovisual que lo ubica dentro de la casa donde se llevó a cabo el almuerzo familiar.

En el video también aparece su madre, la abuela de Loan, quien afirma al periodista del medio local Aplanadora TV tener la esperanza intacta de que su nieto aparezca. “Salieron a tomar naranjas por ahí y desaparece”, expresó.

Habló el hermano de Loan y apuntó contra su tío: "Mi sensación es que está vivo y que se lo llevaron"

José, hermano de Loan, habló con C5N y apuntó directamente contra su tío Antonio Benítez, uno de los detenidos en la causa. " Mi sensación es que Loan está vivo y que se lo llevaron", sostuvo. En ese sentido, insistió en la responsabilidad de los detenidos.

"Mi tío fue el último que estuvo con él. Yo creo que él había iniciado el punto para que se lo lleven", señaló y, luego de aclarar que existen detalles que no puede revelar, añadió: "Después me enteré que tenía antecedentes, como por ejemplo el robo de ganado".

"A los tres días ya no me cerró más esto. Me puse a pensar y por la cantidad de gente que hubo (involucrada en la búsqueda), entre policías y vecinos... Nos esparcimos por toda la zona, ya era mucho para que él se pierda", comentó. Consultado por el paradero de su hermanito, José respondió: "La verdad no sé, pero a los 2 o 3 días yo ya descarté que él se perdió".

También se refirió a un detalle que le llamó la atención: "A mi mamá le sacaron el teléfono, le secuestró el teléfono el comisario Maciel que no sé si tenía orden de secuestrárselo. Pero no le sacaron los teléfonos a los sospechosos".