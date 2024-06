Video: el padre de Loan realizó la reconstrucción de cómo se perdió el niño en Corrientes

En el video también aparece su madre, la abuela de Loan, quien afirma al periodista del medio local Aplanadora TV tener la esperanza intacta de que su nieto aparezca. “Salieron a tomar naranjas por ahí y desaparece”, expresó.

La reconstrucción de los hechos continuó en las afueras de la casa. Allí puede verse a José caminar junto al periodista por el exterior, donde se visualiza una moto de baja cilindrada de color azul. Para luego llegar a un extenso campo verde con vegetación de árboles tupidos, lugar que sería la última vez que Loan habría estado en compañía de un adulto.

camino loan.JPG El camino que Loan habría recorrido segun la reconstrucción realizada por su padre.

Uno de los detalles que aclaró el hombre se refiere al momento en el que salen de su propiedad, atraviesan una tranquera y pasan a una especie de camino del pueblo. “Es raro que venga para acá. Recorrimos todo, yo también anduve”, expresó José.

“Vuelve a repetir el padre, porque lo dice varias veces, que Loan era la primera vez que venía, lo cual aleja la teoría de que hayan pactado todo esto. En el caso de que hubiera surgido una entrega de la criatura hay que entender que tendrías que tener, a quien lo haya hecho solo esperando un momento y lugar a la criatura en esa hora y momento”, analizó el periodista de C5N en el programa De Una.

El video completo de la reconstrucción del padre de Loan

La tía de Loan puso en duda la versión de los detenidos y le exigió a la fiscalía que "investigue como tiene que investigar"

Lidia, la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace ocho días en Corrientes, puso en duda este viernes en C5N la versión de los detenidos y le solicitó a fiscalía que “investigue como tiene que investigar”.

En un testimonio exclusivo que consiguió la periodista Mariela López Brown, la mujer apuntó contra los dichos de Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, señaló inconsistencias en la investigación y entre lágrimas pidió: “Si alguien lo tiene y me esta viendo le pido por favor que entreguen a ese inocente”.

Sobre cómo se enteró de la desaparición de Loan, la mujer relató que fue “en el momento que mi sobrino me llama”. “Estuve en mi domicilio y recibo un llamado que me dicen Loan se perdió. Yo no tenía conocimiento de que estaba en el campo y le pregunto ¿dónde se perdió?, ¿cómo se perdió?. Me dicen que se fue con papa a la casa de la abuela y se perdió”, agregó.

Luego describió que en ese momento agarró la moto junto a su marido y se fueron para el campo a interiorizarse el tema. "Cuando salimos a 9 de julio nos cruzamos con Benítez que venía para acá en la moto, solo y si remera", explicó.