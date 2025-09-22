22 de septiembre de 2025 Inicio
Habló la mamá de una de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Creo lo peor, pero voy a seguir"

Sabrina, madre de Morena Verri y tía de Brenda del Castillo, pidió ayuda de la comunidad para encontrar a las jóvenes y a Lara Morena Gutiérrez. "Vamos a seguir cortando la rotonda hasta que aparezcan, como tengan que aparecer", afirmó.

Sabrina fue la última persona en ver a las chicas, el viernes a la noche en Ciudad Evita.

La madre de Morena Verri (20), una de las tres jóvenes que desaparecieron el viernes por la noche en Ciudad Evita, reconoció que cree "lo peor" después de casi tres días sin noticias de las jóvenes, pero aseguró que va a seguir buscándolas y organizando movilizaciones "hasta que aparezcan como tengan que aparecer".

Sabrina es la última persona que vio a su hija Morena, su sobrina Brenda del Castillo (20) y la amiga de ambas, Lara Morena Gutiérrez (15), antes de que salieran de su casa en La Tablada, partido de La Matanza, a las 21:30 del viernes. Desde ese momento, no se sabe "absolutamente nada" de ellas.

"Los teléfonos están apagados, no sabemos en qué auto se fueron. Había una versión de que las habían levantado en La Quila y El Tiburón, en la división entre los monoblocks de Tablada y los chalets, que las subieron en una camioneta blanca y se las llevaron. Pero después han revisado la cámara y no había nada", explicó al móvil de Sergio Cirigliano para De Una por C5N.

Sin embargo, señaló que "sigue llegando información a los teléfonos de distintos familiares" que confirmaría esa versón. "Había otra hipótesis que las levantaron de la YPF. Estamos esperando que nos habiliten las cámaras de acá, porque todavía no nos habilitaron", sostuvo.

La mujer afirmó que su hija y su sobrina "jamás hicieron esto". "Jamás fueron de apagar el teléfono o no responder los mensajes. Yo les contesto a los 5 minutos. Morena jamás me dejó de contestar y mucho menos apagar el celular, y menos que menos desaparecer tantos días. Ni un día jamás desaparecieron", insistió.

jovenes desaparecidas La Matanza

"Para mí fueron a trabajar, pero con un cliente X, porque ellas a Flores nunca llegaron. Fueron con un cliente aparte y de ese cliente no sabemos nada", sostuvo. Sabrina explicó que las chicas son trabajadoras sexuales y siempre toman la precaución de compartir su ubicación desde uno de los celulares, pero "esta vez no se compartió".

El viernes por la noche, su yerno se comunicó con ella preocupado porque "no le llegaban los mensajes a Morena". "Le mando uno, espero media hora, la llamo y ya no llegaban los mensajes. Como a las 2 de la mañana parece que prendieron el Wifi, porque le llegaban los WhatsApp, y de repente a las 3 no llegó más", relató.

"Tengo una desesperación horrible, porque les juro que en los 20 años que tiene More jamás me lo hizo. La verdad, creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer tres días. Es algo ilógico. No es una, son tres, y faltan las tres, y los iPhone de las tres están apagados y no los pueden rastrear", reclamó.

"Nos ponemos a disposición de la Justicia, pero nunca vamos a dejar de buscarlas por nuestro lado. Vamos a seguir cortando la rotonda todas las veces que sea necesario hasta que aparezcan, como tengan que aparecer. Aunque lo tengamos que hacer todos los días, aunque me desmaye en la calle, no me interesa. Yo quiero que aparezcan las tres", concluyó.

