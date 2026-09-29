Desalojo y tensión en un hotel de Constitución donde viven cerca de 60 personas

La Policía de la Ciudad se desplegó este martes en un edificio ubicado en Luis Sáenz Peña al 1700. Hay familias con niños y hombres solos. La Justicia ordenó desalojar desde la planta baja hasta la terraza.

Un operativo de desalojo se lleva adelante este martes en un hotel ubicado en Luis Sáenz Peña al 1700, en el barrio porteño de Constitución, donde viven cerca de 60 personas , entre ellas familias con niños y hombres solos. La Policía de la Ciudad desplegó un importante operativo y la calle fue cerrada con un vallado.

Tres camiones fueron dispuestos para retirar las pertenencias de las personas que habitan el lugar. La orden judicial contempla el desalojo de todo el edificio, desde la planta baja y los tres pisos hasta la terraza, donde también se habían levantado construcciones precarias.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9. Desde el Gobierno porteño señalaron que el inmueble no reúne condiciones de seguridad para ser habitado debido a su deterioro edilicio y a la falta de mantenimiento.

Durante las inspecciones realizadas en el edificio se detectaron distintas deficiencias . Algunas de las personas que viven allí comenzaron a retirar sus pertenencias y manifestaron que desalojarían el lugar por sus propios medios.

El inmueble ya había sido escenario de un intento de desalojo en 2023. Según la información aportada sobre la historia del edificio, hace 21 años funcionaba allí el hotel Montreal. Tras la muerte de su propietaria, el lugar fue ocupado y posteriormente una persona habría comenzado a cobrar alquileres de manera ilegal.

"Es un hotel tomado. Son como 60 personas. Hay muchas familias con chicos. Espero que los lleven a un lugar donde estén bien", sostuvo una vecina de la zona durante el móvil de C5N.

Los desalojos en la Ciudad

El operativo ocurre en un contexto de aumento de los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Según un diagnóstico de la Defensoría del Pueblo porteña, entre 2024 y marzo de 2026 fueron desalojadas 4.482 personas, entre ellas 1.409 niños, niñas y adolescentes.

El informe señala que en 2025 hubo un incremento del 26% en la cantidad de personas desalojadas respecto de 2024. Además, advierte que, si se mantiene la tendencia registrada durante los primeros meses de 2026, este año podría concentrar la mayor cantidad de desalojos del período analizado.