29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Desalojo y tensión en un hotel de Constitución donde viven cerca de 60 personas

La Policía de la Ciudad se desplegó este martes en un edificio ubicado en Luis Sáenz Peña al 1700. Hay familias con niños y hombres solos. La Justicia ordenó desalojar desde la planta baja hasta la terraza.

Por

La Justicia ordenó desalojar desde la planta baja hasta la terraza.

Un operativo de desalojo se lleva adelante este martes en un hotel ubicado en Luis Sáenz Peña al 1700, en el barrio porteño de Constitución, donde viven cerca de 60 personas, entre ellas familias con niños y hombres solos. La Policía de la Ciudad desplegó un importante operativo y la calle fue cerrada con un vallado.

Te puede interesar:

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

Tres camiones fueron dispuestos para retirar las pertenencias de las personas que habitan el lugar. La orden judicial contempla el desalojo de todo el edificio, desde la planta baja y los tres pisos hasta la terraza, donde también se habían levantado construcciones precarias.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9. Desde el Gobierno porteño señalaron que el inmueble no reúne condiciones de seguridad para ser habitado debido a su deterioro edilicio y a la falta de mantenimiento.

Durante las inspecciones realizadas en el edificio se detectaron distintas deficiencias. Algunas de las personas que viven allí comenzaron a retirar sus pertenencias y manifestaron que desalojarían el lugar por sus propios medios.

El inmueble ya había sido escenario de un intento de desalojo en 2023. Según la información aportada sobre la historia del edificio, hace 21 años funcionaba allí el hotel Montreal. Tras la muerte de su propietaria, el lugar fue ocupado y posteriormente una persona habría comenzado a cobrar alquileres de manera ilegal.

"Es un hotel tomado. Son como 60 personas. Hay muchas familias con chicos. Espero que los lleven a un lugar donde estén bien", sostuvo una vecina de la zona durante el móvil de C5N.

Los desalojos en la Ciudad

El operativo ocurre en un contexto de aumento de los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Según un diagnóstico de la Defensoría del Pueblo porteña, entre 2024 y marzo de 2026 fueron desalojadas 4.482 personas, entre ellas 1.409 niños, niñas y adolescentes.

El informe señala que en 2025 hubo un incremento del 26% en la cantidad de personas desalojadas respecto de 2024. Además, advierte que, si se mantiene la tendencia registrada durante los primeros meses de 2026, este año podría concentrar la mayor cantidad de desalojos del período analizado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Video: así fue como Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado

El joven había sido denunciado en 2023 por su abuela.

Estuvo prófugo tres años y lo encontraron escondido con un familiar: lo buscaban por abusar de su hermana menor

El hecho ocurrió en La Plata.

La Plata: un hombre denunció que le robaron la camioneta, era mentira y fue detenido

El hecho ocurrió en Misiones.

Misiones: una jubilada prendió un espiral en su casa y generó un brutal incendio

Enuno de los celulares encontraron una fotografía de Agostina maniatada sobre unacama antes del crimen.

Caso Agostina Vega: revelaron qué se encontró en el celular de Claudio Barrelier durante el peritaje

Vicente López se ubicó en 2025 como el municipio con la menor tasa total de delitos entre los 24 partidos del GBA.

Vicente López, Merlo y Hurlingham son los municipios más seguros del conurbano bonaerense

Rating Cero

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.

Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

últimas noticias

Me presento como candidato a presidente de Independiente, está decidido, anunció Gastón Gaudio.

Gastón Gaudio confirmó su postulación como presidente de Independiente: "No quiero a nadie que le haya hecho daño al club"

Hace menos de un minuto
El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

Hace 16 minutos
El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

Avanza el amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos para rutas nacionales

Hace 18 minutos
play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

Hace 21 minutos
La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

Hace 25 minutos