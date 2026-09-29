España anunció un plan para frenar los desalojos hasta 2030 tras las protestas por Maricarmen El Gobierno emitió dos decretos ley este martes y pidió al Congreso su inmediata convalidación "debido a la importancia de estas medidas" para "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía". Por Agregar C5N en









El Gobierno de España pidió la inmediata convalidación del Congreso de los dos decretos ley sobre vivienda.

El Gobierno de España pidió al Congreso la celebración este viernes de un pleno urgente en el que se convaliden o deroguen los dos decretos ley sobre vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes en medio de la crisis habitacional que sufre el país, encarnada en el caso de Maricarmen, una mujer que tuvo que abandonar el departamento que alquiló durante 70 años.

La solicitud del Ejecutivo pide la convalidación "inmediata" de los dos decretos "debido a la importancia de estas medidas" para "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

En España, los decretos ley entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), justo después de su aprobación en Consejo de Ministros (lo que ocurrió este martes), y tienen un plazo de 30 días para debatirse en el Congreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) El Ejecutivo busca apurar el trámite a través de un pleno extraordinario este viernes, sin esperar a los ordinarios de las próximas semanas. Aunque el Congreso tenía programadas otras actividades, ya está preparando un reajuste de su agenda para ubicar la sesión plenaria.

El Gobierno de coalición PSOE y Sumar apunta a que los dos decretos ley se debatan y voten por separado. Y ahí se decidirá si los dos se convalidan o alguno es derogado tras apenas dos días de vigencia.

Crisis habitacional en España: qué dicen los nuevos decretos ley sobre vivienda del Gobierno Las medidas aprobadas incluyen la protección frente a los desalojos ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.