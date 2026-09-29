29 de septiembre de 2026 Inicio
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España anunció un plan para frenar los desalojos hasta 2030 tras las protestas por Maricarmen

El Gobierno emitió dos decretos ley este martes y pidió al Congreso su inmediata convalidación "debido a la importancia de estas medidas" para "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

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El Gobierno de España pidió la inmediata convalidación del Congreso de los dos decretos ley sobre vivienda.

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La solicitud del Ejecutivo pide la convalidación "inmediata" de los dos decretos "debido a la importancia de estas medidas" para "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

En España, los decretos ley entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), justo después de su aprobación en Consejo de Ministros (lo que ocurrió este martes), y tienen un plazo de 30 días para debatirse en el Congreso.

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El Ejecutivo busca apurar el trámite a través de un pleno extraordinario este viernes, sin esperar a los ordinarios de las próximas semanas. Aunque el Congreso tenía programadas otras actividades, ya está preparando un reajuste de su agenda para ubicar la sesión plenaria.

El Gobierno de coalición PSOE y Sumar apunta a que los dos decretos ley se debatan y voten por separado. Y ahí se decidirá si los dos se convalidan o alguno es derogado tras apenas dos días de vigencia.

Crisis habitacional en España: qué dicen los nuevos decretos ley sobre vivienda del Gobierno

Las medidas aprobadas incluyen la protección frente a los desalojos ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.

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