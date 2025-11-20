Otro accidente en el tren Sarmiento: una formación chocó con un auto en Ciudadela

El incidente ocurrió a la altura de la avenida Maipú y el cruce con la calle 9 de Julio, a metros de la estación. Los trenes no frenan en Ramos Mejía, sentido Once.

El accidente ocurrió a la altura de la avenida Maipú y el cruce con la calle 9 de Julio.

A una semana del descarrilamiento, una formación del tren Sarmiento chocó contra un auto en el ingreso a la estación Ciudadela sentido Once y provocó nuevas demoras. Producto del accidente, los trenes no se detienen en la estación Ramos Mejía en el mismo sentido del impacto.

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 en el cruce con la calle 9 de Julio a la altura de la avenida Maipú, a metros de Maldonado, una de las calles principales, y cerca de la estación.

El auto Volkswagen Move UP! Impactó con la parte de adelante del tren porque todo ocurrió cuando la formación estaba por avanzar. De este modo, la parte de adelante del tren se llevó el paragolpes del vehículo.

#TrenSarmiento no se detiene en la estación #RamosMejía (sentido Once) por la colisión con un vehículo 11:00hs pic.twitter.com/Mfn6rRqrth

Por el momento, se registró un solo herido, el cual se tuvo que retirar del lugar con cuello ortopédico , según indicó Clarín. Además, producto del impacto, las formaciones no se detienen en la estación Ramos Mejía.

Tras el descarrilamiento del tren Sarmiento la semana pasada , cambiaron los horarios del servicio por tareas técnicas y mantenimiento. Esto genera demoras y concentración de usuarios a la hora de utilizar el transporte: en hora pico las formaciones pasan cada 14 minutos.

Miles de usuarios que utilizan diariamente el tren Sarmiento se ven afectados por la demora entre servicios, lo que genera la concentración de pasajeros entre estaciones. Hace más de una semana, un tren que realizaba su recorrido desde Once y Moreno, se descarriló a la altura de Liniers y dejó más de 20 heridos.

Este descarrilamiento rompió varios metros de vías y señalamiento. Desde Trenes Argentinos informaron que "el viernes 21/11 y sábado 22/11 los trenes circularán con cronograma de sábados, el domingo 23/11 y lunes 24/11 con cronograma de domingos y feriados".

Mientras que "del lunes 17/11 al viernes 21/11, el servicio circulará con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías".