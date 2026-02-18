Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

Tom Cruise y Brad Pitt se volvieron tendencia en redes por protagonizar una pelea de película en un video creado puramente con inteligencia artificial. El clip hiperrealista, que dura tan solo unos segundos, generó preocupación y polémica en la industria. ¿Existe un freno para la IA?
El video de 15 segundos fue creado por la herramienta de inteligencia artificial Seedance2.0 de la compañía ByteDance, empresa que es dueña de TikTok.
Además de la controversia por su creación, que tan solo tomó unos minutos, el breve diálogo que mantienen ambos actores dejó mucho que hablar.
En un momento, Brad Pitt lo acusa a Tom Cruise de matar a Jeffrey Epstein, el magnate que murió en prisión acusado por ser el líder de una red de explotación sexual: "Mataste a Jeffrey Epstein, eres un animal. Era un buen hombre".
A lo que Cruise le responde, entre piñas: "Sabía mucho sobre nuestras operaciones urgentes; tenía que morir y ahora tú también mueres".
El video consiguió tanta popularidad en redes, que muchas personas creyeron que era real, desde Motion Picture Association (MPA) denunciaron que el uso de esta herramienta representa una "infracción masiva de derechos de autor", además exigió que ByteDance deje de distribuir este tipo de material sin una autorización previa.